Моурінью повертається в Україну. Португальський тренер двічі бив Зорю в Лізі Європи, очолюючи МЮ. З Челсі та Інтером брав по 4 очки в дуелях проти Динамо в ЛЧ. Звітний матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Рома на "Футбол 24", стартував о 19:45. Італійці очолили групу C після 1 туру. Команда Скрипника посіла передостаннє місце, без особливих шансів поступившись лідеру чемпіонату Норвегії. Римляни йдуть в зоні Ліги чемпіонів на старті сезону Серії А, а їхні єдині втрати очок (дві поразки) припали на виїзні поєдинки. Луганці в УПЛ змагаються відразу з 4 суперниками за третє місце.

Зоря – Рома: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Певне домінування римлян на старті зустрічі втілилося у швидкий гол. Простий розрізний пас по центру пропустила оборона Зорі. Ель-Шаараві спокійно обіграв Мацапуру і закотив у порожні ворота. А віддав гольову передачу 20-річний опорник Дарбо, для якого це перший шанс від Моурінью! Українці намагалися відповісти дальніми ударами Громова і Сайядманеша. Назарина класно відірвався від опіки та вивів Булецу на ударну позицію. Дебютну спробу Зорі з меж штрафного зіпсувала повільність думки орендованого динамівця – захисники спокійно заблокували.

Зоря – Рома – відео гола – луганці пропустили вже на старті

Атака гостей 3 в 2. У Пеллегріні було кілька варіантів. Пішов пас праворуч, але Шомуродов відверто пробачив, поціливши у воротаря. Пеллегріні намагався закрутити з кутового. Знущаються "вовки". Крик відчаю з бокової лінії: "Підбирайте м'ячі". Поганенька Зоря у середині поля, провальний і центр оборони, який дуже легко не менш ніж тричі розрізали за перші 30 хвилин. Не дуже кращі справи і з креативом. З легкістю команда Моурінью розбиває високий пресинг господарів, а після цього за лінією м'яча опиняються стабільно не менше 5 гравців.

Уже друга спроба вивести Булецу на удар. І знову на язику одне питання: "Чому ж так повільно вирішувати?" Ель-Шаараві й Дарбо виглядають суперзірками на фоні нинішніх опонентів. Завжди темпераментний Моурінью навіть емоції особливо не проявляє, настільки все спокійно для Роми. Зоря у своєму традиційному стилі (багато шуму з нічого): за ударами ніби й перевага (8:5), але влучність (1:4) і кількість супермоментів (0:2) вбивають останні ілюзії. Ну, хоча б у дриблінгу та боротьбі італійців переважають з відривом.