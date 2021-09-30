Состоялись поединки 2-го тура Лиги Европы в группах C и D. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Лига Европы 2021/22, 2-й тур

Группа C

Легия – Лестер – 1:0

Гол: Эмрели, 31

Наполи – Спартак – 2:3

Голы: Эльмас, 1,Осимхен, 90+4 – Промес, 55, 90, Игнатов, 81

Удаления: Марио Руй, 29 – Кофрие, 83

Группа D

Антверпен – Айнтрахт – 0:1

Гол: Пасиенсия, 90+1

Фенербахче – Олимпиакос – 0:3

Голы: Соареш, 6, Масурас, 63, 68

Группа C подарила нам сразу две сенсации. Легия с Харатиным в составе неожиданно обыграла Лестер. В середине первого тайма Эмрели забил, как оказалось, победный гол. Команды имели немалое количество ударов (10 против 17), однако Лестеру не удалось отыграться.

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Спартак же в волевом стиле переиграл Наполи. Неаполитанцы забили уже на 13 секунде усилиями Эльмаса – это самый быстрый гол в истории Лиги Европы для итальянских команд, сообщает Opta. Однако ход матча перевернуло удаление Марио Руя на 29 минуте. Спартак отыгрался после перерыва, отличился Промес. А ближе к концу игры Игнатов вывел Спартак вперед, а доигрывали команды в равных составах – Кофрие получил вторую желтую. Промес, казалось бы, добил хозяев, но Осимхен отыграл один мяч, поставив точку в матче.

В группе D Олимпиакос закрепился в статусе лидера, разбив Фенербахче. В первой половине забил Соареш, а после перерыва Масурас дублем добил соперника. А Айнтрахт вырвал победу над Антверпеном. Игра шла к ничьей, однако Пасиенсия в компенсированное время принес 3 очка франкфуртскому клубу.

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