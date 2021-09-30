Відбулися матчі 2-го туру Ліги Європи в групах А та В. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 2 тур

Група А

Спарта Прага – Рейнджерс – 1:0

Гол: Ханко, 29

Вилучення: Г. Камара, 74 (Р)

Ліон – Брондбю – 3:0

Голи: Екамбі, 64, 71, Ауар, 86

Група В

Штурм – ПСВ – 1:4

Голи: Станковіч, 55 – Сангаре, 32, Захаві, 51, Макс, 74, Вертессен, 78

Вилучення: Сангаре, 89 (ПСВ)

Реал Сосьєдад – Монако – 1:1

Голи: Меріно, 53 – Дісасі, 16

Рейнджерс не зміг заробити очок і в другому турі. Празькій Спарті вистачило гола Ханко, щоб в рідних стінах здолати підопічних Джеррарда. По перерві шотландці ще й залишилися в меншості через вилучення Глена Камара, який у складі збірної Фінляндії може зіграти проти України в матчі відбору ЧС.

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Ліон довго бився в редути Брондбю, однак в середині другого тайму оборона гостей таки дала збій. Екамбі оформив дубль, а під завісу зустрічі Уссем Ауар закріпив перемогу "ткачів". Французький гранд поки йде без втрат.

Розбив свого суперника і ПСВ, щоправда, з рахунком 4:1. Жертвою нідерландців став Штурм, який точно може поскаржитися на жахливий жереб. Австрійці посміли раз відповісти на голи Сангаре та Захаві, проте встигли "ковтнути" ще двічі в завершальній частині матчу.

Паралельно Монако і Реал Сосьєдад проводили один з центральних матчів туру ЛЄ. Хлопці Ковача доволі швидко вийшли вперед і відійшли до власних воріт. Втримати перевагу вдалося лише до відпочинку, а на 53-й хвилині Меріно встановив остаточні 1:1. ПСВ та Монако з 4 очками очолюють групу, у Сосьєдада два пункти, а Штурм – з "бубликом".

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