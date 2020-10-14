Відбулися матчі четвертого туру Ліги націй в дивізіонах А і В. Розгромні перемоги здобули Португалія та Польща, а Ізраїль та Туреччина оформили яскраві камбеки. Огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".

Ліга націй, 4 тур

Дивізіон А

Англія – Данія – 0:1

Гол: Еріксен, 35 (пен)

Вилучення: Магуайр, 32

Ісландія – Бельгія – 1:2

Голи: Севарссон, 17 – Лукаку, 9, 38 (пен)

Польща – Боснія та Герцеговина – 3:0

Голи: Лєвандовскі, 40, 52, Лінетті, 45+1

Вилучення: Ахмедходжич, 15

Португалія – Швеція – 3:0

Голи: Бернарду, 21, Жота, 44, 72

Дивізіон В

Румунія – Австрія – 0:1

Гол: Шьопф, 76

Норвегія – Північна Ірландія – 1:0

Гол: Даллас, 67 (аг)

Шотландія – Чехія – 1:0

Гол: Фрейзер, 6

Словаччина – Ізраїль – 2:3

Голи: Гамшік, 17, Мак, 38 – Захаві, 68, 76, 89

Росія – Угорщина – 0:0

Туреччина – Сербія – 2:2

Голи: Чалханоглу, 57, Туфан, 76 – Мілінковіч-Савіч, 22, Мітровіч, 49 (пен)

Болгарія – Уельс – 0:1

Гол: Дж. Вільямс, 85

Польща вже в дебюті поєдинку з Боснією та Герцеговиною залишилася в більшості – Лєвандовскі виривався сам на сам з голкіпером, а Ахмедходжіч його збив. Поляки будували дуже красиві атаки: ефектні розіграші, п'яточки перед штрафним майданчиком. Лєвандовскі спершу марнував нагоди, але зрештою забив з допомогою Юзвяка. А потім Роберт виконав класний навіс у дотик на Лінетті – атака завершилася голом.

"Кадра" все вирішила ще до перерви. У другому таймі поляки добили суперника. Лєвандовскі отримав хороший навіс від Кліха та оформив дубль. Томаш Кендзьора відіграв 72 хвилини на правому фланзі оборони (оцінку отримав одну з найгірших у команді). Завдяки нічиїй між Італією та Нідерландами Польща з 7 очками вийшла на перше місце в групі А1. Боснійці останні – 2 бали.

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Роналду через коронавірус покинув розташування збірної, але Португалія і без Кріша впоралася зі шведами. Першу скрипку грали представники АПЛ. У середині першого тайму піренейці запресингували суперника – з передачі Жоти відзначився Бернарду Сілва. Перед перервою Жота відгукнувся на передачу Канселу та забив вже сам.

А в другому таймі новачок Ліверпуля оформив дубль: на швидкості отримав пас зліва, змістився з флангу в центр і розстріляв ближній кут воріт. Розгром. Португалія перемогла та залишилася на вершині квартету А3 – 10 очок. Швеція в цій Лізі націй не набрала жодного очка.

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Бельгія вдало з'їздила в гості до Ісландії. Героєм матчу став Ромелу Лукаку. Форвард Інтера забив швидкий гол, чудово розвернувшись у чужому штрафному майданчику. Острів'яни зрівняли рахунок, але потім на авансцену знову вийшов Лукаку. Він приборкав пас з глибини та змусив суперника сфолити – арбітр поставив пенальті, Ромелу його реалізував. У підсумку 1:2 на користь "дияволів".

В іншому матчі цієї групи Англія зустрічалася з Данією. Британці на 32-й хвилині залишилися в меншості – другу жовту за грубий підкат у центрі поля отримав Магуайр. А через хвилину "відзначився" Вокер, порушивши правила у власному штрафному. Еріксен впевнено виконав вирок. До фінального свистка рахунок не змінився. Данія мінімально перемогла та піднялася на друге місце в групі А2. Першою йде Бельгія (9 балів), Англія – третя.

У групі В1 успіх відсвяткували Австрія та Норвегія. Саме ці команди ділять перше місце після 4 турів. Австрійці на виїзді дотиснули Румунію. Цілком заслужена перемога – наш суперник на Євро створив низку відмінних шансів. Вирішальний гол організували представники німецької Бундесліги: Алаба, Баумгартнер і Шьопф. Норвегія здолала Північну Ірландію завдяки автоголу – Даллас зрізав м'яч у власні ворота на кутовому, який подав Едегор.

У групі В2 Шотландія перемогла Чехію та вийшла в лідери. Але значно цікавішим був матч між Словаччиною та Ізраїлем. Словаки в першому таймі заробили комфортну перевагу голами Гамшіка та Дуди, однак по перерві примудрилися пропустити три і програти. Всі м'ячі за Ізраїль забив супербомбардир Еран Захаві. На перший гол йому асистував Манор Соломон – вінгер Шахтаря чудово навісив з корнера.

У групі В3 обидва матчі завершилися внічию. Лідери квартету Росія та Угорщина голів не забивали, а Туреччина врятувалася у поєдинку з Сербією. У групі В4 Уельс на останніх секундах вирвав перемогу над Болгарією та повернувся на перше місце.

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