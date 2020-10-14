Ліга націй, дивізіон C, 4-й раунд

Білорусь – Казахстан – 2:0

Голи: Яблонський, 36, Юзепчук, 90+3

Греція – Косово – 0:0

Естонія – Вірменія – 1:1

Голи: Сапінен, 14 – Оганесян, 8

Молдова – Словенія – 0:4

Голи: Ловріч, 8, Вучкіч, 37 (пен.), 42, 55 (пен.)

Північна Македонія – Грузія – 1:1

Голи: Аліоскі, 90+3 (пен.) – Кварацхелія, 75

Вилучення: Дімітрієвскі, 68 (П)

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Збірна Білорусі вдома приймала Казахстан. Господарі одразу захопили ініціативу і відкрили рахунок. Після пропущеного гола ініціатива у матчі перейшла до гостей, але білоруси зуміли втримати натиск. Перед фінальним свистком господарі подвоїли перевагу.

Естонія та Вірменія зуміли обмінятись швидкими голами, після чого динаміка гри згасла. Суперники не ризикували, що і призвело до результативної нічиєї.

Молдова в рідних стінах не змогла нічого протиставити словенцям. Гості ще до перерви відвантажили опонентам три м'ячі, а у другому таймі добили суперника четвертим голом. Героєм зустрічі став хавбек Харіс Вукіч, який відзначився хет-триком. У складі словенців весь матч провів півзахисник Динамо Беньямін Вербіч, який заробив пенальті для своєї команди перед другим голом.

В інших зустрічах Північна Македонія на останніх хвилинах вирвала нічию у Грузії, Греція та Косово голів не забивали.

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