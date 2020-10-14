Збірні Італії та Нідерландів лідирують у групі А1, однак не можна сказати, що команди йдуть по турніру успішно. В обох за три тури було всього по одній перемозі – "Скаудра" розписала нічиї з поляками та боснійцями, а "Ораньє" поступилися італійцями та втратили очки у Сараєво. При цьому у дебютному матчі під керівництвом нового тренера – Франка де Бура – голландці ще й програли Мексиці, тож у Бергамо гості приїхали злими й готовими до бою. На поле вийшли максимально сильні стартові склади.

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Італія краще стартувала у зустрічі, вже на 2-й хвилині організувавши момент із вриванням Спінаццоли на лівий край штрафного, однак Лео пробив дуже слабко. Нідерланди відповіли кількома атаками без загострення та подачею на 13-й хвилині, після якої головою бив ван Дейк – м'яч заблокували, гості стали вимагати пенальті за гандбол, але свисток Ентоні Тейлора мовчав. В цілому ж, у перші 15 хвилин команди проводили обережну розвідку, однак вже на 16-й тишу перервав несподіваний гол: Барелла вирізав філігранну передачу з правого флангу у зону перед штрафним за спини де Врею та Хатебуру, а Пеллегріні вийшов віч-на-віч з голкіпером та завдав удару в лівий кут – 1:0!

Ще за три хвилини Нідерланди пропустили схожий ривок за спину. Цього разу у штрафний вривався Іммобіле, але Чіро пригальмував, а потім віддав провальний пас на К'єзу. На 23-й хвилині він знову відкрився за спини під передачу по флангу, увійшов у карний майданчик та потужно вистрілив під ближню стійку – Сіллесен врятував.

Покарання за марнотратство не змусило довго чекати: на 26-й хвилині Френкі де Йонг виконав розрізну передачу на лівий край штрафного, Блінд звідти викотив пас у спини захисникам на Депая, а той розвернувся та пробив – постріл заблокували, але м'яч одразу ж підхопив ван де Беек. Донні пробив у дев'ятку метрів з шести, зрівнявши рахунок. 1:1.

В середині першого тайму особливої гостроти не виникало. Команди почергово перекочували м'яч, причому італійці навіть не загострювали гру, а Нідерланди за 15 хвилин після голу мали тільки два слабких і неточних удари головою у виконанні Люка де Йонга. "Скуадра Адзурра" прокинулася аж перед перервою: на 39-й хвилині Спінаццола пробивав у ближній кут з лівого краю штрафного, а на 40-й Д'Амброзіо стріляв з правого – Сілессен парирував в обох випадках. Бонуччі ж на 41-й замикав подачу К'єзи метрів з 12-ти, але "круглий" пролетів вище воріт. Зрештою, відпочивати команди пішли за нічийного рахунку.

Другий тайм Нідерланди почали агресивно, притиснувши Італію, заробивши низку кутових та організувавши ряд моментів. Так, на 48-й хвилині м'яч після удару Вейналдума головою впав на сітку із зовнішнього боку, а замикання навісу з корнера у виконанні Аке на 49-й пішло під поперечку – Доннарумма врятував "Скуадру". Виручив він і на 55-й хвилині, коли Депай увірвався на лівий край штрафного та потужно пробив низом у дальній кут.

Роберто Манчіні у відповідь зняв з гри К'єзу та Верратті, випустивши Локателлі та Кіна. Останній міг забивати на 57-й хвилині, коли Іммобіле вирвався віч-на-віч з Сіллессеном внаслідок грубої помилки Хатебура – Чіро міг покотити на Мойзе, але вирішив виконувати сам. У підсумку, він безхитрісно поцілив у голкіпера. Після цього гра повільно скотилася до позиційної гостроти без особливого загострення.

В середині другого тайму нічого згадати. Команди почергово володіли м'ячем та ініціативою, обмінювались контратаками, подачами та прострілами, однак у завершальній фазі створити щось цікаве не вдавалося. Найбільш небезпечними моментами у цей період виявились дві передачі італійців з правого флангу – одну з них у порожні ворота міг замикати Кін (ван Дейк встиг перехопити пас), а іншу з голови Іммобіле зняв Велтман. Натомість, вистачало дрібних фолів, пауз і навіть сутичок. Ентоні Тейлор судив ліберально, видавши всього одну жовту картку.

В ендшпілі зустрічі італійці та голландці могли змінити рахунок, але все розбивалось об банальність та виконання. Господарі мали шанс вийти вперед на 83-й та 85-й хвилинах, коли на дальню стійку пройшли дві прекрасні подачі з правого флангу – до першої не встиг Іммобіле, а другу знову зняв Велтман. Нідерланди огризнулися дальнім ударом Депая на 87-й (зависоко) та контратакою після відбирання в центрі на 88-й – в її завершенні Вейналдум пробив з напівкола перед штрафним, однак м'яч покотився дуже повільно й неточно. Так команди і продовжували обмінюватись контрвипадами, аж поки не пролунав фінальний свисток. Нічия у Бергамо.

Таким чином, Італія набрала шість очок та опустилася на другу позицію у групі А1, а Нідерланди з п'ятьма заліковими балами тепер йдуть третіми. Лідирує у квартеті Польща, в активі якої сім пунктів, а замикає Боснія та Герцеговина – у Джеко і компанії всього два очки.

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