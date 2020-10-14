Матч і онлайн-трансляція Хорватія – Франція стартував о 21:45 за Києвом. Поєдинок проходив на стадіоні Максімір у Загребі. Це 4-й тур квартету А3 – на момент початку гри чинні чемпіони світу набрали 7 очок та ділили перше-друге місця з Португалією. У хорватів було 3 пункти – "картаті" розмістилися на 3-й позиції групи. Це вже друга зустріч команд у поточному розіграші Ліги націй – в матчі другого туру Франція перемогла Хорватію 4:2, повторивши результат фіналу чемпіонату світу-2018.

Поєдинок розпочався без моментів, зате доволі грубо – вже в дебюті суперники обмінялися отриманими "гірчичниками". Спершу Дінь отримав жовту за жорстку гру, а буквально тут же його "подвиг" повторив Влашіч, який взагалі міг отримати і пряму червону. А от дебютний же момент призвів до забитого м'яча. Ферлан Менді справа прострілив у штрафний, Грізманн був першим після відскоку круглого від Віди і гарматним ударом увігнав м'яч у верхній кут воріт Ліваковіча. У голкіпера Хорватії жодних шансів не було – Франція швидко повела в рахунку, адже йшла лише сьома хвилина. Відзначимо не надто вдалу гру екс-захисника Динамо, який вкрай незграбно зіграв біля власних воріт, скинувши м'яч на суперника.

На 15-й хвилині гості мали забивати вдруге. Марсьяль віддав на Мбаппе, який пробивав у практично порожні ворота. Площину перекривав лише захисник – як Кіліан не влучив, ймовірно, не знає і він сам. Круглий прокотився поруч з дальньою стійкою. Шокований був навіть Златко Даліч. Хорвати огризнулися лише на 20-й хвилині. Деян Ловрен виграв верхову дуель і пробив головою – слабко і неточно, Льоріс все контролював. Хороший шанс був у Перішіча, проте переможець Ліги чемпіонів не влучив у ворота з перспективного штрафного.

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А от на 30-й хорвати не зрівняли лише дивом. Перішіч розхитав Менді та прострілив на Пашаліча. Спершу одноклубнику Руслана Маліновського завадив пробити Лангле, а повторний удар блискуче парирував Льоріс. Дивовижний сейв! Хорватія продовжила тиснути – м'яч, можливо, влучив у руку захиснику французів, проте рефері промовчав. На останніх секундах тайму Лангле пішов на стандарт і міг забити, але удару оборонця Барселони забракло влучності. 0:1 – Франція виграла перші 45 хвилин, які можна поділити на дві частини. В дебюті гри команда Дешама повністю переграла господарів та закономірно забила, а от після хвилини 20-ї на полі була, по суті, одна команда – Хорватія.

Друга половини гри розпочалася з атак "картатих". Сильний простріл Івана Перішіча у воротарський майданчик не знайшов адресата. Дальній постріл Ковачіча був невлучним, хоча Льоріс, схоже, контролював політ м'яча. А от на 65-й хвилині господарі все ж відігралися. Модріч знайшов Брекала, той віддав у центр штрафного на Влашіча. Хавбек технічним ударом зовнішньою стороною стопи не залишив голкіперу французів практично ніяких шансів. 1:1.

Гол хорватів дещо заспокоїв гру. Балканці за інерцією продовжували володіти м'ячем, проте без гостроти біля воріт Льоріса. Гості створили свій момент аж на 76-й хвилині – Ліваковіч зіграв надійно після удару Погба. Варан намагався добити, проте невдало. І тут же "галльскі півні" знову повели в рахунку. Кіліан Мбаппе у дотик замкнув передачу Діня, якому асистував Погба. Все просто – 1:2. Господарі мали свій шанс, щоб уникнути поразки, проте Ковачіч та Крамаріч пробили точно у Льоріса. Франція у типовому для себе стилі здобула чергову перемогу. Як кажуть у таких випадках, на класі.

Після цієї поразки хорвати втратили всі шанси навіть на друге місце квартету. У команди Дешама 10 очок – стільки ж набрала Португалія. Балканці залишилися на третій позиції, маючи в активі 3 пункти.

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