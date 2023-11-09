Ліга Європи, 4-й тур

Група B

Аякс – Брайтон – 0:2

Голи: Фаті, 14, Адінгра, 53

Група G

Серветт – Шериф – 2:1

Голи: Рульє, 84, Бедіа, 90+2 (з пенальті) – Северін, 12 (автогол)

Вилучення: Зухурі, 90, Кікі, 90+8

Славія – Рома – 2:0

Голи: Юречка, 49, Масопуст, 74

Група H

Карабах – Байєр – 0:1

Гол: Боніфейс, 90+4 (з пенальті)

Мауріціо Саррі помилково назвав матч Славія – Рома товариським. Хоч Жозе Моурінью і зробив ротацію складу, він дотримав свого слова: римляни не злили цю гру. Той факт, що вони так і не змогли здобути позитивний результат у цій зустрічі пояснюється лише одним – божевільним настроєм господарів на гру. Футболісти Славії накрутили темп з перших хвилин і діяли дуже агресивно, на межі фолу. В одному з епізодів форвард Славії вибив м'яч із рук резервного воротаря Роми Свілара, і закотив його у ворота. Тіфозі Роми могли відчути дежавю – "джаллороссі" знову тільки оборонялися, як і у виїзному матчі з Інтером. Ромелу Лукаку вийшов у стартовому складі, але завдав першого удару по воротах чеської команди тільки на 71-й хвилині. Та й то він був заблокований захисниками.

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До того моменту Славія вже вела в рахунку – на 49-й хвилині гостьова оборона проспала атаку, під час якої пражани завдали два удари: Масопуст – головою, Юречка з меж воротарського майданчика – ногою.

Пізніше Свілар залишив свою команду в грі, відбивши складний удар Провода. Але Масопуст свій гол у цій зустрічі все ж забив: на 74-й хвилині йому вдався гарматний удар з-за меж штрафного.

Тим самим Славія зрівняла рахунок із Ромою за особистими зустрічами. Завдяки цій перемозі "червоно-білі" очолили групу G завдяки кращій різниці забитих м'ячів.

Шериф з Максимом Ковалем у складі був близьким до першої перемоги в цьому розіграші Ліги Європи, але пропустив два м'ячі наприкінці і програв (1:2). Причому тираспольська команда догравала цю зустріч без двох центральних захисників – на 90-й хвилині червону картку заробив івуарієць Зухурі, а на 90+8 – камерунець Кікі.

Аякс провів перший єврокубковий матч під керівництвом нового головного тренера Джона ван'т Схіпа. Незважаючи на результат, амстердамці продемонстрували ігровий прогрес. Саме вони грали роль першої скрипки в цій зустрічі – Ансу Фаті забив свій м'яч на 14-й хвилині після індивідуальної помилки півзахисника господарів Сільвано Воса. Бергейс, Глінссон і Броббі свої можливості не реалізували...

При цьому під час першого тайму чорногорський арбітр двічі вирішив відмовити Аяксу в праві на пенальті. М'яч двічі зустрічався з руками гравців Брайтона в їхньому штрафному, але обидва рази вироку так і не послідувало – "Йохан Кройф Арена" розривалася від свисту.

На початку другого тайму Фаті відзначився ще однією результативною дією – він оформив асист на 21-річного івуарійця Адінгра. Аякс же у свою чергу так і не зумів виправити свою проблему з нереалізацією...