Відбулись поєдинки 4-го туру групового етапу Ліги Європи в групах E та F. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2023/24, 4-й тур

Група E

ЛАСК – Уніон Сент-Жиллуаз – 3:0

Голи: Хорват, 25, (пен.), Таловєров, 45+4, Жуль, 77

Тулуза – Ліверпуль – 3:2

Голи: Доннум, 36, Даллінга, 58, Магрі, 76 – Кассерес, 74, (аг.), Жота, 89

Група F

Ренн – Панатінаїкос – 3:1

Голи: Рідер, 9, Салах, 65, Бла, 70, (пен.) – Йоаннідіс, 34, (пен.)

Вилучення: Белосян, 33 (Ренн)

Маккабі Хайфа – Вільяреал – 1:2

Голи: Сек, 32 – Баена, 83, Сьорлот, 87

Нереалізований пенальті: Трігерос, 38

У матчах групи E не обійшлось без сенсацій. Після розгромної перемоги в першому матчі, Ліверпуль несподівано програв Тулузі (1:2). Французи повели в рахунку на 36 хвилині – Дьоннум обікрав Цімікаса та з допомогою рикошету вразив ворота мерсисайдців. По перерві Даллінга подвоїв перевагу Тулузи, класно забивши ударом від стійки після передачі до штрафного.

ЛЄ: Рома зганьбилась в Празі, Де Дзербі і Фаті обіграли Аякс

Ліверпуль відіграв один м'яч завдяки автоголу французів, але Тулуза швидко відновила різницю в 2 м'ячі – Магрі першим встиг до м'яча після сейву Келлехера. Жота на 89 хвилині класним голом знову скоротив відставання до мінімального. На 90+8 хвилині юний Кванса зрівняв рахунок, але суддя після перегляду VAR скасував гол – Мак Аллістер в епізоді перед цим підіграв собі рукою.

ЛАСК впевнено переміг Уніон Сент-Жиллуаз. Австрійці повели в рахунку на 25 хвилині завдяки голу Хорвата з пенальті, а українець Максим Таловєров перед перервою подвоїв перевагу своєї команди, забивши дебютний гол за ЛАСК. Жуль у другому таймі добив бельгійців.

У групі F Ренн у меншості здолав Панатінаїкос. Все почалось з курйозного гола Рідера зі штрафного – воротар греків пропустив м'яч поміж ніг. Белосян на 33 хвилині заробив пряму червону, а Йоаннідіс ударом з пенальті відновив паритет. Втім, по перерві Ібрагім Салах та Бла оформили комфортну перемогу Ренна.

А Маккабі Хайфа не зміг здобути очки з Вільяреалом. Ізраїльтяни вийшли вперед на 32 хвилині завдяки голу Сека. Іспанці могли відігратись ще до перерви, але Трігерос не зміг забити з пенальті. "Жовта субмарина" зрівняла рахунок аж на 83 хвилині, відзначився Баена. А Сьорлот на 87 хвилині вирвав перемогу для Вільяреала.

Ліга конференцій: Вікторія вийшла у плей-офф, черговий провал Бешикташа, Тайсон забив за ПАОК