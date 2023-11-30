Ліга конференцій, 5-й раунд

Група A

Клаксвік – Слован – 1:2

Голи: Міккельсен, 17 – Куцка, 24, 62

Олімпія – Лілль – 0:2

Голи: Кабелла, 15, Язиджи, 75

Група C

Балкані – Вікторія Пльзень – 0:1

Гол: Шульц, 81

Група D

Бешикташ – Брюгге – 0:5

Голи: Ніелсен, 4, Тьяго, 14, 46, Оньєдіка, 51, Ольсен, 69

Буде/Глімт – Лугано – 5:2

Голи: Пеллегріно, 40, 79, Фет, 52, Берг, 66, Капскармо, 89 – Целар, 69, Бабіч, 86

Група E

АЗ – Зрінські – 1:0

Гол: Павлідіс, 59 (пен)

Група G

ГІК – Абердін – 2:2

Голи: Банде, 16, Хостікка, 33 – Макдональд, 41, Дук, 56

Ліга конференцій: Динамо Загреб обіграло Астану і зберегло шанси на плей-офф – кіпер став героєм, відбивши пенальті

Група A

Паулу Фонсека зі своїм Ліллем обіграв Олімпію. В іншому матчі в цій групі сенсаційний Клаксвік програв Словану. Французи перші з 11 пунктами, вони гарантували собі місце в наступному раунді. Другу сходинку з 10 балами посідає Слован, який теж здобув путівку в плей-офф. Клаксвік має чотири бали, Олімпія перебуває на останньому місці з трьома пунктами. Варто зазначити, що фарерський клуб вперше брав участь в груповому етапі ЛК.

Група C

Вікторія Пльзень змогла на виїзді обіграти Балкані. Втім, це не вплинуло на турнірне становище команди. Чехи забезпечили собі місце в наступному раунді. Інші три команди не втратили шанс здобути путівку. Загребське Динамо має шість балів, Балкані та Астана – по чотири.

Група D

Брюгге та Буде-Глімт ще в попередньому турі оформили путівки в наступний раунд. Обидві команди свої зустрічі виграли. Бельгійці просто розтрощили Бешикташ, а Буде-Глімт обіграв Лугано.

Група E

АЗ з мінімальним рахунком обіграв Зріньскі. Нідерландський клуб має шість очок, а лідерами в групі є Легія та Вест Хем, які мають по дев'ять балів. АЗ тепер потрібно, щоб Вест Хем переміг поляків, а в останньому турі самим обіграти Легію.

Група G

Абердін і ГІК втратили абсолютно всі шанси на вихід в плей-офф. В їхній групі лідирують ПАОК (10 балів) та Айнтрахт (9 очок).

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