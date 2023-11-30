Ліга конференцій, 5-й тур

Астон Вілла – Легія – 2:1

Голи: Діабі, 4, Морено, 58 – Мучі, 20

Айнтрахт – ПАОК – 1:2

Голи: Мармуш, 58 - Кендзьора, 55, Живковіч, 73

Вилучення: Якіч, 90+4

"Ми хочемо помститися Легії за поразку у Варшаві", – заявив Унаї Емері перед повторним матчем і випустив на поле розбавлений склад. Цього вистачило для реваншу: Діабі відкрив рахунок уже на четвертій хвилині. Легія зрівняла рахунок завдяки точному удару Мучі, але на початку другого тайму знову пропустила – від Алекса Морено. Так бірмінгемці не тільки помстилися своєму кривднику, а й достроково гарантували собі вихід до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Легії ж ще доведеться захистити другу сходинку – в останньому турі поляки приймуть на своєму полі АЗ, який зберіг шанси на прохід.

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У групі G Айнтрахт і ПАОК боролися за перше місце в таблиці – щонайменше друге обидві команди гарантували собі ще до стартового свистка. Франкфуртська команда грала першим номером, але саме гостям вдалося відкрити рахунок у матчі – відзначився колишній київський динамівець Томаш Кендзьора. Він викрив момент і проштовхнув м'яч за стрічку, поки захисники Айнтрахта вирішували, хто з них розрядить обстановку. Команда Діно Топпмеллера швидко зрівняла рахунок завдяки зв'язці Шаїбі-Мармуш, але на більше господарі не спромоглися. Гості ж взагалі другий м'яч забили - Живковіч вдало зіграв на добиванні. Завдяки цій перемозі ПАОК вийшов прямо в 1/8 фіналу – Айнтрахту доведеться поборотися за це право в раунді плей-офф.