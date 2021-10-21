ГІК та Маккабі Тель-Авів відкрили третій тур Ліги конференцій 2021/22 (0:5). Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2021/22, 3 тур

Група А

ГІК – Маккабі Тель-Авів – 0:5

Голи: Каніховскі, 28, 60, Періца, 49 (пен), Саборіт, 87 (пен), Шамір, 90+4

Поєдинок у Гельсінкі став першим у програмі 3-го туру Ліги конференцій. Маккабі очолював турнірну таблицю групи А з 4-ма очками у двох матчах. Фінська команда мала на бал менше і посідала 3 місце. Перший тайм пройшов за переваги гостей, які вийшли вперед на 28-й хвилині. Гавріель Каніховскі ударом з лінії штрафного вразив дальній нижній кут. Цей гол став єдиним до перерви.

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Старт другого тайму склався вдало для гостей, які заробили право на пенальті. Стіпе Періца пробив практично ідеально – точно в нижній кут. Кіпер ГІКа врятувати не зумів. На 60-й хвилині Каніховскі оформив дубль, прошивши воротаря потужним ударом низом. Цей гол зняв всі питання щодо переможця, а на останніх хвилинах ізраїльтяни забили ще двічі, поставивши ефектну крапку.

Команда Патріка ван Леувена, який протягом 2006-2013 років очолював академію Шахтаря та працював із Зінченком, Матвієнком, Маліновським і Коваленком, впевнено довела матч до розгромної перемоги – 0:5. Маккабі Тель-Авів набрав 7 очок і очолює групу А. У ГІКа залишилося 3 пункти і поточне 3 місце.

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