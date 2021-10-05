У груповому етапі еврокубків продовжують боротьбу 96 команд – по 32 у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Серед них лише Зоря досі не принесла жодного очка до таблиці коефіцієнтів своєї країни, повідомляє UA-Футбол.

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Команда Віктора Скрипника стартувала у кваліфікації ЛЄ, де двічі програла Рапіду. У групі Ліги конференцій все теж поки не дуже вдало – поразки в обох стартових турах. Виправити ситуацію луганці спробують 21 жовтня у матчі проти софійського ЦСКА.

У групах можна знайти чимало інших команд, які після двох турів групового раунду мають нуль очок у турнірній таблиці. Але усі ці команди здобули або бонусні очки, або очки за перемоги/нічиї у кваліфікації. З нульовою ефективністю залишається лише Зоря.

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