У фанатів каталонського клубу завершується терпіння. Атакувальна імпотентність Барси після відходу Мессі спустошує Камп Ноу. 100-тисячний стадіон заповнюється лише наполовину. Команду освистують навіть під час переможних матчів: спочатку – Валенсія, зараз – Динамо. Місцева преса теж не у захваті від нудних горизонтальних передач й слабкої реалізації. Немає жодної ейфорії. Ба більше, колеги з радіостанції Cadena SER доволі скептично оцінюють перспективи "блаугранас" у Києві.

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"Барселона провела поганий матч, здобувши водночас життєво необхідні 3 очки. Перемога над Динамо є важливою у контексті майбутнього Ель Класіко, передусім з погляду на психологію гравців. Кияни нічим не здивували. Барса володіє більш кваліфікованими виконавцями, проте гості дали бій і могли б зачепитися за очки. У другому таймі були цікаві підходи, щоб зрівняти рахунок. Деякі незручності вони все ж створили.

У Києві буде важко перемогти. Та у підопічних Кумана немає іншого виходу. Вони неабияк ускладнять собі життя за умови потенційної невдачі. Ключ до успіху на Олімпійському – швидкий гол. Якщо не зможуть забити у стартові хвилини, з'являться проблеми.

Чи є у складі Динамо гравці, які могли б підсилити Барсу? Мені сподобався півзахист. Шапаренко вразив найбільше", – зазначає каталонський журналіст Санті Овальє у коментарі "Футбол 24".

Mundo Deportivo критикує Кумана за неоднозначні кадрові рішення. Усіх собак вішають на Люка Де Йонга. Незграбному ветерану пригадують вбивчі моменти з першого тайму, мовляв той же Піке краще впорався попереду. На обкладинці свіжого номера – лаконічне "живуть".

Молодому Ансу, який щойно продовжив контракт до 2027-го, приділяється значно більше уваги, ніж матчу ЛЧ. Директор видання Санті Нолла усе пояснює: "Це була вечірка без солодкого. Єдина цукерка – гольовий пас Альби на Піке. Останній виконав роботу Де Йонга. Нідерландець – один з двох гравців, яких освистували уболівальники. Серхі Роберто теж дісталося.

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"Кулес" страждають: через Де Йонга замість Мессі, через жахливу економічну ситуацію, через необхідність затвердження астрономічного кредиту (1,5 млрд) на реконструкцію Камп Ноу. Піке поласував цукеркою, проте у фанатів Барси – низький рівень глюкози. Катастрофічно не вистачає серотоніну, трохи радості, трохи пристрасті та емоцій.

Перед Києвом багато говорилося про перемогу будь-якою ціною. Однак після фінального свистка усі були незадоволені. Фанати не готові підписуватися під цією грою. Звісно, після стількох славетних років...

Отже, питання залишається відкритим: проблема у гравцях, чи винен тренер? У неділю йому не пробачать схожої гри. Потрібно додавати у швидкості й інтенсивності. Проти Мадрида усі битимуться за власне життя. Голод збільшується. Перемоги над Валенсією і Динамо – це лише частина десерту. Вишенькою на торті повинен стати успіх у Класіко".

Diario SPORT знаходить аналогічних винуватців. Єдиний позитив – це результат: "Врятовані".

"Матч проти київського Динамо був своєрідним фіналом. Лише перемога влаштовувала кризову Барсу, яка опинилися на межі вильоту з ЛЧ. Жахливий початок змагань, з двома поразками поспіль, змушував іти ва-банк. Куман, прекрасно усвідомлюючи важливість зустрічі, залишає Ансу Фаті на лаві запасних. Схоже, тренер більше хвилювався за недільне Класіко. Люк де Йонг – у стартовому складі. Очевидно, що орендований у Севільї форвард не володіє необхідним класом, аби грати за Барсу. Фанати усе бачать, їх не проведеш. Звідси ж перше освистування.

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Піке виявився рятівником у поєдинку за життя. Барселона грала погано, а потім – ще гірше. При абсолютно нешкідливому Динамо. Зрештою на обличчях підопічних Кумана з'являються нотки відчаю. Відсутність ритму з гострими передачами – найбільша проблема. Навіть Ансу Фаті не міг допомогти, попри кілька яскравих спалахів.

Сумної гри вистачило для дебютних очок в ЛЧ, однак перспективи плей-офф – все ще примарні. Досі не покидають тривожні відчуття. Страшно. Барсі доведеться сильно додавати, щоб поборотися за вихід з групи", – зазначає автор Sport.es. Луїс Маскаро.

"На щастя, це було київське Динамо", – іронізує авторитетна Marca. Рупор мадридської преси відзначає слабкість команди Луческу, чергове фіаско Люка де Йонга і несподіваного героя каталонців.

"Барселона зберігає шанси у Лізі чемпіонів, і це єдиний позитив після матчу з українцями. Відчуття – ті ж самі, що й після розгромних поразок від Баварії і Бенфіки. Піке довелося робити те, що Люк не вмів або не хотів. Нідерландського форварда справедливо замінили вже у перерві. Перемога "блаугранас" більше пов'язана з бідним рівнем київського Динамо, ніж з хорошим настроєм Барси. Зрештою, це два тріумфи поспіль, іноді хороша гра приходить через результати.

Глядачам на трибунах Камп Ноу було важко спостерігати за цим "видовищем". Рівень київського Динамо – неналежний для еліти. Але й Барса була не набагато кращою. Три очки, і розходимося по домівках. Ніхто не запам'ятає цю гру як одну з найкращих в історії каталонського клубу", – підкреслює Мануель Малагон у післяматчевій хроніці.

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