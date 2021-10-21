ХИК и Маккаби Тель-Авив открыли третий тур Лиги конференций 2021/22 (0:5). Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций 2021/22, 3 тур

Грппа А

ХИК – Маккаби Тель-Авив – 0:5

Голы: Каниховски, 28, 60, Перица, 49 (пен), Саборит, 87 (пен), Шамир, 90+4

Поединок в Хельсинки стал первым в программе 3-го тура Лиги конференций. Маккаби возглавлял турнирную таблицу группы А с 4-мя очками в двух матчах. Финская команда имела на балл меньше и занимала 3 место. Первый тайм прошел с преимуществом гостей, которые вышли вперед на 28-й минуте. Гавриэль Каниховски ударом с линии штрафной поразил дальний нижний угол. Этот гол стал единственным до перерыва.

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Старт второго тайма сложился удачно для гостей, которые заработали право на пенальти. Стипе Перица пробил практически идеально – точно в нижний угол. Кипер ХИКа спасти не сумел. На 60-й минуте Каниховски оформил дубль, прошив вратаря мощным ударом низом. Этот гол снял все вопросы о победителе, а на последних минутах израильтяне забили еще дважды, поставив эффектную точку.

Команда Патрика ван Леувена, который в течение 2006-2013 годов возглавлял академию Шахтера и работал с Зинченко, Матвиенко, Малиновским и Коваленко, уверенно довела матч до разгромной победы – 0:5. Маккаби Тель-Авив набрал 7 очков и возглавляет группу А. У ХИКа осталось 3 пункта и текущее 3 место.

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