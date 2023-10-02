Франція, Ліга 1, 8-й тур

Реймс – Ліон – 2:0

Голи: Мунетці, 45+1, Абдельхамід, 71

Гавр – Лілль – 0:2

Голи: Жегрова, 40 Сальмьє, 52 (аг)

Ніцца – Брест – 0:0

Тулуза – Метц – 3:0

Голи: Шмідт, 31, Даллінга, 43, Магрі, 82

Лор'ян – Монпельє – 0:3

Голи: Адамс, 30, 89, Саваньє, 73 (пен)

Ренн – Нант – 3:1

Голи: Буріго, 6 (пен), Дує, 73, Калімуєндо, 90+7 (пен) – Чиривелья, 45

Вилучення: Мохамед, 77

Ліон продовжує своє падіння на дно. Цього разу "ткачі" програли Реймсу на виїзді. Знову команда Гроссо нічогісінько не змогла продемонструвати в атаці.

Увімкнув "режим Каріуса": одноклубник українця подарував гол супернику – відео фіаско голкіпера

Ніцца зустрічалась с сенсаційним лідером Брестом. Обидві команди намагалися діяти обережно в обороні і не підпускати суперника до своїх воріт. У підсумку зустріч пройшла без забитих голів.

Лілль в попередніх двох матчах чемпіонату не міг перемогти. Тож команді Фонсеки довелося реабілітуватися в виїзній зустрічі проти Гавра. "Доги" перемогли з комфортним рахунком 2:0.

Тулуза досить легко впоралася з Метцем, а Монпельє розгромив Лор'ян. Акор Адамс оформив другий дубль за "паладинів" у восьми турах.

Завершував тур матч між Ренном та Нантом. Дербі вийшло запальним. Команда Женезіо відкрила рахунок з пенальті на шостій хвилині. "Канарки" до перерви зрівняли, але Ренн все ж виявився сильнішим. Два голи влетіло в ворота гостей до кінця зустрічі.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ