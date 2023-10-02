Лига 1: сенсационный лидер потерял очки, Фонсека впервые за два тура победил, Лион продолжает гнить на дне
Состоялись очередные матчи восьмого тура чемпионата Франции. Результаты встреч – в этой новости на "Футбол24".
Франция, Лига 1, 8-й тур
Реймс – Лион – 2:0
Голы: Мунетци, 45+1, Абдельхамид, 71
Гавр – Лилль – 0:2
Голы: Жегрова, 40 Сальмье, 52 (аг)
Ницца – Брест – 0:0
Тулуза – Метц – 3:0
Голы: Шмидт, 31, Даллинга, 43, Магри, 82
Лорьян – Монпелье – 0:3
Голы: Адамс, 30, 89, Саванье, 73 (пен)
Ренн – Нант – 3:1
Голы: Буриго 6 (пен), Дуе, 73, Калимуэндо, 90+7 (пен) – Чиривелья, 45
Удаление: Мохамед, 77
Лион продолжает свое падение на дно. На этот раз "ткачи" проиграли Реймсу на выезде. Снова команда Гроссо ничегошеньки не смогла продемонстрировать в атаке.
Включил "режим Кариуса": одноклубник украинца подарил гол сопернику – видео фиаско голкипера
Ницца встречалась с сенсационным лидером Брестом. Обе команды старались действовать осторожно в обороне и не подпускать соперника к своим воротам. В итоге встреча прошла без забитых голов.
Лилль в предыдущих двух матчах чемпионата не мог победить. Поэтому команде Фонсеки пришлось реабилитироваться в выездной встрече против Гавра. "Доги" победили с комфортным счетом 2:0.
Тулуза довольно легко справилась с Метцем, а Монпелье разгромил Лорьян. Акор Адамс оформил второй дубль за "паладинов" в восьми турах.
Завершал тур матч между Ренном и Нантом. Дерби получилось зажигательным. Команда Женезио открыла счет с пенальти на шестой минуте. "Канарейки" до перерыва сравняли, но Ренн все же оказался сильнее. Два гола влетело в ворота гостей до конца встречи.