Состоялись очередные матчи восьмого тура чемпионата Франции. Результаты встреч – в этой новости на "Футбол24".

Франция, Лига 1, 8-й тур

Реймс – Лион – 2:0

Голы: Мунетци, 45+1, Абдельхамид, 71

Гавр – Лилль – 0:2

Голы: Жегрова, 40 Сальмье, 52 (аг)

Ницца – Брест – 0:0

Тулуза – Метц – 3:0

Голы: Шмидт, 31, Даллинга, 43, Магри, 82

Лорьян – Монпелье – 0:3

Голы: Адамс, 30, 89, Саванье, 73 (пен)

Ренн – Нант – 3:1

Голы: Буриго 6 (пен), Дуе, 73, Калимуэндо, 90+7 (пен) – Чиривелья, 45

Удаление: Мохамед, 77

Лион продолжает свое падение на дно. На этот раз "ткачи" проиграли Реймсу на выезде. Снова команда Гроссо ничегошеньки не смогла продемонстрировать в атаке.

Включил "режим Кариуса": одноклубник украинца подарил гол сопернику – видео фиаско голкипера

Ницца встречалась с сенсационным лидером Брестом. Обе команды старались действовать осторожно в обороне и не подпускать соперника к своим воротам. В итоге встреча прошла без забитых голов.

Лилль в предыдущих двух матчах чемпионата не мог победить. Поэтому команде Фонсеки пришлось реабилитироваться в выездной встрече против Гавра. "Доги" победили с комфортным счетом 2:0.

Тулуза довольно легко справилась с Метцем, а Монпелье разгромил Лорьян. Акор Адамс оформил второй дубль за "паладинов" в восьми турах.

Завершал тур матч между Ренном и Нантом. Дерби получилось зажигательным. Команда Женезио открыла счет с пенальти на шестой минуте. "Канарейки" до перерыва сравняли, но Ренн все же оказался сильнее. Два гола влетело в ворота гостей до конца встречи.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ