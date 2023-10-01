Бордо програв Греноблю 0:2 і опустився на 12 місце другого дивізіону Франції. Особливої уваги заслуговує перший гол, забитий на 15-й хвилині.

Воротар парирував піжонський пенальті і забив рятівний гол – копія моменту з Ліги чемпіонів

Його автором став Віргіліу Постолакі, але головна заслуга у взятті воріт належить Рафалу Страчеку – голкіперу Бордо. Польський воротар прийняв м'яч від партнера, але далеко його відпустив. Страчек намагався віддати поперечний пас захиснику, проте втратив м'яч перед порожніми воротами. Постолакі без проблем скористався подарунком.

Помилка Страчека нагадала ляпи Лоріса Каріуса у фіналі Ліги чемпіонів 2017/18 Ліверпуль – Реал, в якому німецький голкіпер припустився двох жахливих фейлів.

Нагадаємо, у складі Бордо виступає українець Данило Ігнатенко, але проти Гренобля він не зіграв, провівши весь матч у запасі. В останніх трьох турах півзахисник отримав тільки 6 хвилин.