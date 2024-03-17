У суботу, 16 березня, відбулися два матчі 26-го туру французької Ліги 1. Рахунки і огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції. Ліга 1, 26 тур

Нант – Страсбур – 1:3

Голи: Кюмерт, 36 – Гамейро, 3, Емега, 62, 78

Ланс – Ніцца – 1:3

Голи: Вахі, 76 – Моффі, 11, 67 (пен), Тюрам, 53

Страсбур переграв Нант, відірвавшись від зони вильоту і залишивши там "канарок". На швидкий гол досвідченого Кевіна Гамейро господарі ще відповіли, однак проти двох м'ячів Емеги аргументів не знайшлося. 1:3 – Страсбур, якому досі належать права на Едуарда Соболя, набрав 29 очок і піднявся одразу на 12 місце. Нант залишився в зоні вильоту – 16 позиція, 25 балів.

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З таким же рахунком завершився поєдинок Ланс – Ніцца. Героєм став Терем Моффі, який оформив дубль. Ще один м'яч забив Кефрен Тюрам. За Ланс м'ячем престижу вже за рахунку 0:3 відзначився Вахі.

Ніцца перервала безвиграшну серію в Лізі 1, яка налічувала 6 матчів. "Орлята" набрали 43 очки і піднялись на 4 місце. Ланс опустився на 6-ту сходинку, маючи 42 бали.

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