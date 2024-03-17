В субботу, 16 марта, состоялись два матча 26-го тура французской Лиги 1. Счета и обзор поединков читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Франции. Лига 1, 26 тур

Нант – Страсбур – 1:3

Голы: Кюмерт, 36 – Гамейро, 3, Эмега, 62, 78

Ланс – Ницца – 1:3

Голы: Вахи, 76 – Моффи, 11, 67 (пен), Тюрам, 53

Страсбур переиграл Нант, оторвавшись от зоны вылета и оставив там "канареек". На быстрый гол опытного Кевина Гамейро хозяева еще ответили, однако против двух мячей Эмеги аргументов не нашлось. 1:3 – Страсбур, которому до сих пор принадлежат права на Эдуарда Соболя, набрал 29 очков и поднялся сразу на 12 место. Нант остался в зоне вылета – 16 позиция, 25 баллов.

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С таким же счетом завершился поединок Ланс – Ницца. Героем стал Терем Моффи, который оформил дубль. Еще один мяч забил Кефрен Тюрам. За Ланс мячом престижа уже при счете 0:3 отличился Вахи.

Ницца прервала безвыигрышную серию в Лиге 1, которая насчитывала 6 матчей. "Орлята" набрали 43 очка и поднялись на 4 место. Ланс опустился на 6-ю строчку, имея 42 балла.

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