Ліга 1, 16 тур

Тулуза – Ліон – 2:3

Голи: Даллінга, 53, С'єрро, 59 (пен.) – Ляказетт, 33, Шеркі, 77, О'Брайєн, 81

Команди були сусідами в середині турнірної таблиці. Ліон виграв перший тайм завдяки 13-му голу Александра Ляказетта в чемпіонаті. Втім, в дебюті другої половини Тулуза все перевернула на свою користь за 6 хвилин.

РБ Лейпциг розгромив Кельн, забивши п'ять голів і піднявшись у зону Ліги чемпіонів

Вирішальним виявився вихід на поле Раяна Шеркі. "Джокер" Ліона забив сам, а потім з кутового подав на голову центрбеку О'Брайєну – 2:3.

"Ткачі" після ганебного старту сезону можуть навіть замахнутися на єврокубки. Підопічним П'єра Сажа бракує всього 6 очок до Ніцци, яка деградує страшенними темпами.

Ліон у найкрутішому піке за 73 роки свого існування – скандальні причини і несподіваний рятівник