Ліон перестріляв Тулузу в гойдалках з 5 голами – "ткачі" можуть перетворити жалюгідний сезон на єврокубки
Тулуза та Ліон дуже ефектно відкрили програму 26-го туру чемпіонату Франції.
Ліга 1, 16 тур
Тулуза – Ліон – 2:3
Голи: Даллінга, 53, С'єрро, 59 (пен.) – Ляказетт, 33, Шеркі, 77, О'Брайєн, 81
Команди були сусідами в середині турнірної таблиці. Ліон виграв перший тайм завдяки 13-му голу Александра Ляказетта в чемпіонаті. Втім, в дебюті другої половини Тулуза все перевернула на свою користь за 6 хвилин.
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Вирішальним виявився вихід на поле Раяна Шеркі. "Джокер" Ліона забив сам, а потім з кутового подав на голову центрбеку О'Брайєну – 2:3.
"Ткачі" після ганебного старту сезону можуть навіть замахнутися на єврокубки. Підопічним П'єра Сажа бракує всього 6 очок до Ніцци, яка деградує страшенними темпами.
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