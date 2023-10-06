Дисциплінарна комісія Ліги 1 розглянула епізод, який стався після матчу Марселя та ПСЖ.

Французьке Класіко, яке відбулося 24 вересня, закінчилося впевненою перемогою команди Луїса Енріке (4:0). Після матчу гравці парижан святкували з фанатами та не стримували своїх емоцій. На відео потрапили гомофобні викрики деяких зірок ПСЖ.

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Як повідомляє офіційний сайт Ліги, дисциплінарний комітет розібрав епізод. Хакімі, Дембеле, Коло Муані та Курзава за свою поведінку отримали один матч дискваліфікації. Рішення Ліги набирає чинності з 10 жовтня. Це означає, що всі четверо пропустять зустріч проти Страсбура, де виступає українець Едуард Соболь.

Нагадаємо, що наразі ПСЖ перебуває на п'ятому місці в турнірній таблиці Ліги 1. В активі парижан 12 очок. Від першої сходинки вони відстають на два бали.

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