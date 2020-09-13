Ліга 1, 3 тур

Монпельє – Ніцца – 3:1

Голи: Лаборде, 18, Конгре, 50, 64 – Данте, 69

Сент-Етьєн – Страсбур – 2:0

Голи: Буанга, 57 (пен.), Камара, 82

Монпельє вдома переграв Ніццу, яка в попередніх двох турах здобула перемоги. Господарі громили команду Віейра до 64 хвилини, але досвідчений центрбек Данте оформив гол престижу.

Ліга 1: Ліон несподівано втратив очки у матчі з Бордо

Сент-Етьєн скористався осічкою "орлят" і вийшов у лідери турнірної таблиці. Підопічним Пюеля знадобилося більше тайму, щоб зламати опір Страсбура – допоміг пенальті за гру рукою. Під завісу зустрічі Махді Камара з кількох метрів розстріляв ворота суперника, закріпивши перемогу "зелених".

У неділю відбудуться заключні поєдинки 3 туру Ліги 1, серед яких супердербі – ПСЖ прийматиме Марсель.