Чемпіонат Франції 2020/21, 12-й тур

Ліон – Реймс – 3:0

Голи: Екамбі, 22, Гімараєш, 49, Мусса Дембеле, 66

Вилучення: Кассама, 32 (Реймс)

Ланс – Анже – 1:3

Голи: Калімуендо, 34 – Матіас Перейра, 22, Баокен, 49, Капель, 90+1

Лор'ян – Монпельє – 0:1

Гол: Шкулетіч, 79

Нереалізований пенальті: Саваньє, 45+2 (Монпельє)

Метц – Брест – 0:2

Голи: Кардона, 12, Боє, 64, (аг.)

Монако – Нім – 3:0

Голи: Діоп, 19, Мартінш, 75, Фолланд, 77

Вилучення: До, 69 (Нім)

Ніцца – Діжон – початок о 18:00

Сент-Етьєн – Лілль – початок о 22:00

Ліон в першому матчі ігрового дня розбив Реймс. Екамбі в першій половині замкнув навіс Депая, а за 10 хвилин Кассама залишив Реймс у меншості. Гімараєш на початку другої половини подвоїв перевагу, а Дембеле поставив крапку в матчі з передачі Екамбі.

ПСЖ розписав яскраву нічию з Бордо – Неймар і Ко мають радіти одному очку

Анже впевнено обіграв Ланс. Команди обмінялись голами у першій половині, а у другій Баокен та Капель принесли перемогу гостям. Монпельє ж мінімально здолав Лор'ян завдяки голу Шкулетіча, хоча міг забити раніше, але Саваньє не зумів реалізувати пенальті.

Брест без проблем переміг Метц. Кардона вивів гостей у першому таймі, а по перерві Боє зрізав м'яч у власні ворота, встановивши остаточний рахунок. А Монако повторив результат Ліона, у більшості розгромивши Нім. Діоп у першій половині забив після скидки Фолланда, а після вилучення До голи до свого активу записали Желсон Мартінш та той таки Фолланд.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ