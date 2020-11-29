Ліга 1: Ліон та Монако здобули розгромні перемоги, Монпельє здолав Лор'ян та піднявся в зону єврокубків
Відбулись недільні матчі 12-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції 2020/21, 12-й тур
Ліон – Реймс – 3:0
Голи: Екамбі, 22, Гімараєш, 49, Мусса Дембеле, 66
Вилучення: Кассама, 32 (Реймс)
Ланс – Анже – 1:3
Голи: Калімуендо, 34 – Матіас Перейра, 22, Баокен, 49, Капель, 90+1
Лор'ян – Монпельє – 0:1
Гол: Шкулетіч, 79
Нереалізований пенальті: Саваньє, 45+2 (Монпельє)
Метц – Брест – 0:2
Голи: Кардона, 12, Боє, 64, (аг.)
Монако – Нім – 3:0
Голи: Діоп, 19, Мартінш, 75, Фолланд, 77
Вилучення: До, 69 (Нім)
Ніцца – Діжон – початок о 18:00
Сент-Етьєн – Лілль – початок о 22:00
Ліон в першому матчі ігрового дня розбив Реймс. Екамбі в першій половині замкнув навіс Депая, а за 10 хвилин Кассама залишив Реймс у меншості. Гімараєш на початку другої половини подвоїв перевагу, а Дембеле поставив крапку в матчі з передачі Екамбі.
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Анже впевнено обіграв Ланс. Команди обмінялись голами у першій половині, а у другій Баокен та Капель принесли перемогу гостям. Монпельє ж мінімально здолав Лор'ян завдяки голу Шкулетіча, хоча міг забити раніше, але Саваньє не зумів реалізувати пенальті.
Брест без проблем переміг Метц. Кардона вивів гостей у першому таймі, а по перерві Боє зрізав м'яч у власні ворота, встановивши остаточний рахунок. А Монако повторив результат Ліона, у більшості розгромивши Нім. Діоп у першій половині забив після скидки Фолланда, а після вилучення До голи до свого активу записали Желсон Мартінш та той таки Фолланд.