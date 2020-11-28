Франція, 12 тур

Марсель – Нант – 3:1

Голи: Товен, 2, Пайє, 35, Бенедетто, 60 (пен) – Бла, 73

ПСЖ – Бордо – 2:2

Голи: Неймар, 27 (пен), Кін, 28 – Пембеле, 10 (аг), Адлі, 60

Марсель обіграв Нант і вийшов на третє місце з 21 очком в активі. Товен красивим раннім голом відкрив рахунок, Пайє подвоїв перевагу провансальців, а Бенедетто зняв усі питання.

Ренн у більшості несподівано втратив очки зі Страсбуром

ПСЖ приймав Бордо – в старті вийшли Неймар, Мбаппе та Кін. Вже на 10-й хвилині господарі пропустили з кутового, коли 18-річний дебютант Пембеле зрізав м'яч у власні ворота.

У середині тайму парижани протягом хвилини все перевернули з ніг на голову. Спершу Неймар заробив і реалізував пенальті, а потім Кін зіграв на добиванні після удару Нея та сейву голкіпера.

Зіркова атака ПСЖ створила низку моментів, Мбаппе та Кін навіть забили після ефектної комбінації п'ятками, але закріпити перевагу господарям не вдавалося. Бордо відповідав не гірше, і в одній з атак Адлі зрівняв рахунок класним ударом з лінії штрафного.

ПСЖ намагався вирвати перемогу, але ближчим до успіху був Бордо – в обороні Тухеля був прохідний двір. Статистика ударів у другому таймі: 5 – 14 на користь гостей. Наставник столичного клубу нападає на журналістів, але ж його команда дійсно не в порядку.

У підсумку – нічия 2:2. ПСЖ не виграв у другому турі поспіль і розгубив гандикап на вершині Ліги 1. У Неймара і Ко – 25 очок і перше місце. Бордо з 16 балами йде 11-м.