Лига 1: Лион и Монако одержали разгромные победы, Монпелье одолел Лорьян и поднялся в зону еврокубков
Состоялись воскресные матчи 12-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Чемпионат Франции 2020/21, 12-й тур
Лион – Реймс – 3:0
Голы: Экамби, 22, Гимараеш, 49, Мусса Дембеле, 66
Удаление: Кассама, 32 (Реймс)
Ланс – Анже – 1:3
Голы: Калимуэндо, 34 – Матиас Перейра, 22, Баокен, 49, Капель, 90+1
Лорьян – Монпелье – 0:1
Гол: Шкулетич, 79
Нереализованный пенальти: Саванье, 45+2 (Монпелье)
Метц – Брест – 0:2
Голы: Кардона, 12, Бое, 64, (аг.)
Монако – Ним – 3:0
Голы: Диоп, 19, Мартинш, 75, Фолланд, 77
Удаление: До, 69 (Ним)
Ницца – Дижон – начало в 18:00
Сент-Этьєн – Лилль – начало в 22:00
Лион в первом матче игрового дня разбил Реймс. Экамби в первой половине замкнул навес Депая, а за 10 минут Кассама оставил Реймс в меньшинстве. Гимараеш в начале второй половины удвоил преимущество, а Дембеле поставил точку в матче с передачи Экамби.
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Анже уверенно обыграл Ланс. Команды обменялись голами в первой половине, а во второй Баокен и Капель принесли победу гостям. Монпелье же минимально одолел Лорьян благодаря голу Шкулетича, хотя мог забить раньше, но Саванье не сумел реализовать пенальти.
Брест без проблем победил Метц. Кардона вывел гостей в первом тайме, а после перерыва Бое срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счет. А Монако повторил результат Лиона, в большинстве разгромив Ним. Диоп в первой половине забил после скидки Фолланд, а после удаления До гола в свой актив записали Желсон Мартинш и тот же Фолланд.