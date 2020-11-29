Чемпионат Франции 2020/21, 12-й тур

Лион – Реймс – 3:0

Голы: Экамби, 22, Гимараеш, 49, Мусса Дембеле, 66

Удаление: Кассама, 32 (Реймс)

Ланс – Анже – 1:3

Голы: Калимуэндо, 34 – Матиас Перейра, 22, Баокен, 49, Капель, 90+1

Лорьян – Монпелье – 0:1

Гол: Шкулетич, 79

Нереализованный пенальти: Саванье, 45+2 (Монпелье)

Метц – Брест – 0:2

Голы: Кардона, 12, Бое, 64, (аг.)

Монако – Ним – 3:0

Голы: Диоп, 19, Мартинш, 75, Фолланд, 77

Удаление: До, 69 (Ним)

Ницца – Дижон – начало в 18:00

Сент-Этьєн – Лилль – начало в 22:00

Лион в первом матче игрового дня разбил Реймс. Экамби в первой половине замкнул навес Депая, а за 10 минут Кассама оставил Реймс в меньшинстве. Гимараеш в начале второй половины удвоил преимущество, а Дембеле поставил точку в матче с передачи Экамби.

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Анже уверенно обыграл Ланс. Команды обменялись голами в первой половине, а во второй Баокен и Капель принесли победу гостям. Монпелье же минимально одолел Лорьян благодаря голу Шкулетича, хотя мог забить раньше, но Саванье не сумел реализовать пенальти.

Брест без проблем победил Метц. Кардона вывел гостей в первом тайме, а после перерыва Бое срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счет. А Монако повторил результат Лиона, в большинстве разгромив Ним. Диоп в первой половине забил после скидки Фолланд, а после удаления До гола в свой актив записали Желсон Мартинш и тот же Фолланд.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ