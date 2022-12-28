Ліга 1, 16 тур

Труа – Нант 0:0

Аяччо – Анже 1:0

Гол: Белаїлі, 40 (з пенальті)

Осер – Монако 2:3

Голи: Ньянг, 30 (з пенальті), Фофана (автогол, 68 – Бен-Єддер, 45+3 (з пенальті), Бен-Сегір, 58, 85

Клермон – Лілль 0:2

Голи: Гомес, 67 (з пенальті), Байо, 90+4

Вперше у цьому сезоні Аяччо зумів взяти очки у третьому матчі чемпіонату поспіль. Після перемоги над Страсбуром та нічиєю з Нантом команді Панталоні вдалося здолати найгіршу команду Ліги 1 Анже, яка проводила перший матч під керівництвом нового тренера Абделя Буазама.

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Результат зустрічі на Корсиці вирішив точний удар Белаїлі з пенальті наприкінці першого тайму. Хоча журналісти L'Equipe зазначають, що Анже заслужив забити в цій зустрічі бодай один м'яч: гол Адрієна Хуну не було зараховано через мінімальний офсайд, після чого плеймейкер гостей ще й влучив у штангу. Також голкіпер господарів Лерой двічі по-справжньому врятував свою команду на початку другого тайму.

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Труа також зіграв свій перший матч під керівництвом нового тренера Патріка Кіснорбо. Труанські глядачі, які зібралися на стадіоні, могли спостерігати за новою розстановкою своєї команди – господарі грали за схемою 4-2-3-1. Але за винятком випадкового влучання м'яча у перекладину, якоїсь небезпеки біля воріт Ляфона гравцям Труа створити не вдалося. Обом командам не вистачало темпу, і зустріч завершилася нульовою нічиєю. Врешті-решт, після фінального свистка вболівальники заслужено освистали гравців Труа та Нанта.

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Головна подія у матчах денного слота сталася в Осері. У матчі проти господарів 17-річний дебютант у складі Монако Еліс Бен-Сегір оформив дубль та приніс своїй команді перемогу. В активі цього хлопця до сьогоднішньої появи на полі було лише кілька хвилин компенсованого часу матчу із Црвеною Звєздою у Лізі Європи.

Бен-Сегір вийшов на поле відразу після перерви, замінивши капітана Монако Бен-Єддера. На 58-й хвилині Бен-Сегір вперше віддячив головному тренеру Філіппу Клеману, а на 85-й (магія цифр!) – вдруге. У 17 років і 315 днів він став другим наймолодшим гравцем, який оформив дубль у складі Монако в Лізі 1 після Тьєррі Анрі. Легендарний бомбардир збірної Франції відзначився подібним досягненням проти Ланса у 1995 році у віці 17 років та 255 днів.

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Статистика ударів у першому таймі матчу Клермон – Лілль (1:9) говорила сама за себе. Команда Паулу Фонсеки мала велику перевагу, але їй ніяк не вдавалося зламати ворота суперника. Це вдалося зробити лише на 67-й хвилині, коли польський захисник господарів Матеуш Ветеска невдало зіграв у своєму штрафному майданчику та порушив правила проти Анхеля Гомеса. Англієць виграв конкуренцію за право виконати вирок у Ремі Кабелля – і реалізував пенальті. Гості добили свого суперника вже у компенсований час – Байо розписався у воротах своєї колишньої команди після вилучення Максиміліано Кофріє.

Так Лілль здобув свою дев'яту перемогу у цьому чемпіонаті і щонайменше тимчасово випередив Лор'ян у турнірній таблиці.