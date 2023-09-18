В воскресенье, 17 сентября, состоялись заключительные матчи 5-го тура Лиги 1. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол24".

Чемпионат Франции, 5-й тур

Лорьян – Монако – 2:2

Голы: Тосин, 2, Февр, 90+8 – игрок №17, 17, Балогун, 69

Клермон – Нант – 0:1

Гол: Симон, 48

Реймс – Брест – 1:2

Голы: Ришардсон, 19 – Камара, 50, Ле-Мела, 56

Старсбург – Монпелье – 2:2

Голы: Лекомт, 63 (аг), Мотиба, 69 – Хазри, 35, Норден, 40

Марсель – Тулуза – 0:0

Лион – Гавр – 0:0

Открывала игровой день встреча Лорьяна и Монако. Тосин уже на первых минутах заставил лидера нервничать, но монегаски смогли отыграться еще до середины первого тайма. После перерыва команда Хюттера вышла вперед благодаря дебютному голу Балогуна. Впрочем, удержать победный счет помешал Февр, который перед финальным свистком сравнял цифры на табло. Стоит отметить, что впервые за 763 дня на поле вышел Бенжамен Менди. С экс-защитника Манчестер Сити сняли все обвинения в изнасиловании и он вернулся во Францию реанимировать свою карьеру.

Голкипер ПСЖ дал первое интервью после почти трех месяцев госпитализации – трагический случай не разрушил футбольные цели

Клермон надеялся взять очки в противостоянии с Нантом, но только подтвердил свою неутешительную статистику. Подопечные Гастьена ни разу не смогли обыграть "канареек". Гостям победу принес Симон в начале второго тайма, который забил классным дальним ударом.

Неожиданно Брест после четырех туров занимал вторую строчку. Бретонцы пытались сохранить свое место в турнирной таблице. Для этого подопечным Руа нужно было обыграть Реймс. Команды обменивались атаками и показали достаточно зрелищный футбол. Шампанцы вышли вперед еще в первом тайме, но после перерыва позволили гостям не только отыграться, но и отпраздновать победу.

Эдуард Соболь впервые попал в этом сезоне в заявку Страсбура. За камбэком своей команды украинский защитник наблюдал со скамейки запасных. У эльзасцев в первом тайме почти не было моментов, а Монпелье наоборот давил на ворота соперника. Свое преимущество "паладины" превратили в голы. После перерыва Старсбур попытался отыграться. Давление команды Виейра принесло свои плоды. Лекомт переправил мяч в свои ворота, а через короткий промежуток времени Мотиба сравнял счет.

Марсель дома не смог обыграть Тулузу. Команда Марселино искала подходы к штрафной площадке "фиолетовых" и создавала моменты, впрочем, не смогла их реализовать. В итоге нулевая ничья.

Лион в чемпионате стартовал ужасно, что стало причиной увольнения Лорана Блана. В первом тайме "ткачи" позволили Гавру лишь раз пробить по своим воротам, хотя и сами мало что смогли создать у штрафной площади соперников. Борьба была сосредоточена в центре поля. После перерыва Лион продемонстрировал желание выиграть и атаковал активнее. Качественных моментов создать "ткачам" не удалось. Финальный свисток зафиксировал нули на табло. Лион в пяти турах ни разу не победил.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ