Чемпіонат Саудівської Аравії, 7 тур

Аль-Ахдуд – Аль-Халідж – 0:1

Гол: Нарей, 60 (пен.)

Нереалізований пенальті: Мартінш, 45+1 (А-Х)

Аль-Ріяд – Аль-Фейха – 1:3

Голи: Аль-Аббас, 80 – Нвакаеме, 17, Сакала, 63, Сабірі, 90+7

Аль-Вахда – Абха – 4:0

Голи: Гудвін, 8, Аль-Хафіт, 24, Фажр, 66, Ігало, 89

Аль-Наср – Аль-Ахлі – 4:3

Голи: Роналду, 4, 52, Таліска, 17, 45+6 – Кессьє, 30, Марез, 50 (пен.), Аль-Бурайкан, 88

Аль-Халідж отримав два пенальті у матчі з Аль-Ахдудом. Реалізувати вдалося лише один, але цього вистачило для перемоги. Аль-Фейха впевнено розібралася з Аль-Ріядом. Аль-Вахда взагалі не залишила мокрого місця від Абхи, яка програла третій матч поспіль.

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Головна страва очікувалась у матчі Аль-Насра та Аль-Ахлі. Роналду, Мане, Брозовіч, Отавіу, Теллес, Таліска, Ляпорт проти Мареза, Фірміно, Сен-Максімена, Вейги, Ібаньєса, Деміраля та Менді. Навіть у топ-матчах Європи не завжди побачиш такого набору зірок.

Поєдинок цілком виправдав очікування. Команди настріляли 7 голів, більшість з яких в активі суперзірок. Рахунок відкрив Роналду з передачі Мане. Таліска оформив дубль, що дозволило втримати комфортну перевагу попри гол Кессьє. В дебюті другого тайму Марез і Роналду обмінялись точними ударами. Цікаво, що Кріш двічі забивав неробочою лівою.

Марез під завісу зустрічі додав асист на Аль-Бурайкана, проте на розподіл очок це не вплинуло. Аль-Наср виграв 5 матч поспіль і наздогнав Аль-Ахлі на 5-6 сходинці (по 15 пунктів).

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