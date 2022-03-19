Програму 30-го туру АПЛ відкривала зустріч на "Молінью", де Вулверхемптон приймав Лідс. Гості тиждень тому перервали 8-матчеву безвиграшну серію (при 7 поразках), але ситуація у турнірній таблиці все одно залишалась неприємною – від зони вильоту підопічних Джессі Марша відділяли всього 4 очки. "Вулвз" же у випадку перемоги наблизився б до топ-4 на відстань 2 залікових балів (хоча й ненадовго).

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Поєдинок виявився досить веселим, але не для футболістів. Ще до перерви травми отримали Невеш, Бемфорд і Льоренте, а крім того накульгував Саісс. Як наслідок, було проведено три заміни, а Кевін Френд компенсував до першого тайму 8 хвилин. У підсумку зіграли 12.

За цей період Вулверхемптон оформив перевагу в два голи. На 26-й хвилині Трінкау оформив перший асист в АПЛ, викотивши простріл під точний удар Хонні, а на 11-й компенсованій він ще й дебютний гол в АПЛ забив – португалець красивим пострілом з лінії штрафного відправив м'яч у дальній кут. 2:0! Здавалося, що на цьому Лідсу варто збирати речі та їхати додому.

Втім, другий тайм не поступався першому в трешовості. Всього за 7 хвилин після його початку Вулверхемптон залишився у меншості (Хіменес отримав зайву жовту). У Лідса ж зламався голкіпер Мельє – замість нього на 55-й хвилині вийшов Классон. Катастрофа?

Як би не так. Вже на 64-й хвилині йоркширці відквитали один гол: Айлінг отримав закидання за спину захиснику й опинився прямо перед воротарем, пробив у дальню стійку й зіграв на добиванні – втім, він влучив у Коуді! Харіссон же підхопив відскок і розстріляв ворота.

На 66-й же Лідс взагалі зрівняв рахунок. Це була кінокомедія. Джеймс отримав довгу передачу й скористався невдалим виходом голкіпера, перекинувши його. "Вулвз" врятувала поперечка. Дені зіграв на добиванні, але Са парирував. М'яч відскочив до Саісса, але той замість виносу у власному штрафному запустив "свічку". Грінвуд підхопив м'яч і віддав його Родріго, той виконав удар-простріл з гострого кута, а Коуді підрізав сферу у власні ворота. 2:2! Цікаво, що увесь цей час перед штрафним господарів лежав футболіст Лідса.

Після цього команди не перестали чудити, тож Кевін Френд знову компенсував 8 хвилин. На першій же з них Лідс шокував ""Молінью" третім голом – після подачі зі стандарту "вулвз" програли всі підбирання, а Айлінг вистрілив метрів з 6-ти проміж ніг Са. 2:3! Господарі, однак, швидко могли відігратись завдяки потужним ударам Хвана й Трінкау під поперечку. Классон парирував.

Зрештою, фінальний свисток поставив крапку в цьому театрі абсурду. Лідс втримав переможний результат і набрав 29 очок, залишившись на 16-й позиції. Вулверхемптон із 49 заліковими балами тримається на 8-й сходинці.

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