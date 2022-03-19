Программу 30-го тура АПЛ открывала встречу на "Молинью", где Вулверхэмптон принимал Лидс. Гости неделю назад прервали 8-матчевую безвыигрышную серию (при 7 поражениях), но ситуация в турнирной таблице всё равно оставалась неприятной – от зоны вылета подопечных Джесси Марша отделяли всего 4 очка. "Вулвз" же в случае победы приблизился бы к топ-4 на расстояние 2 зачётных баллов (хотя и ненадолго).

"Мне было все равно": Лэмпард сломал руку, празднуя драматичную победу Эвертона над Ньюкаслом

Поединок оказался очень весёлым, но не для футболистов. Еще до перерыва травмы получили Невеш, Бэмфорд и Льоренте, а кроме того прихрамывал Саисс. Как следствие, было произведено три замены, а Кевин Фрэнд компенсировал до первого тайма 8 минут. В итоге сыграли 12.

За этот период Вулверхэмптон оформил преимущество в два гола. На 26-й минуте Тринкау оформил первый ассист в АПЛ, выкатив прострел под точный удар Хонни, а на 11-й компенсированной он ещё и дебютный гол в АПЛ забил – португалец красивым выстрелом с линии штрафной отправил мяч в дальний угол. 2:0! Казалось, что на этом Лидсу следует собирать вещи и ехать домой.

Впрочем, второй тайм не уступал первому в трешовости. Всего через 7 минут после его начала Вулверхэмптон остался в меньшинстве (Хименес получил лишнюю жёлтую). У Лидса же сломался голкипер Мелье – вместо него на 55-й минуте вышел Классон. Катастрофа?

Как бы не так. Уже на 64-й минуте йоркширцы отквитали один гол: Айлинг получил заброс за спину защитнику и оказался прямо перед вратарём, пробил в дальнюю штангу и сыграл на добивании – впрочем, он попал в Коуди! Хариссон же подхватил отскок и расстрелял ворота.

На 66-й Лидс вообще сравнял счёт. Это была кинокомедия. Джеймс получил длинную передачу и воспользовался неудачным выходом голкипера, перебросив его. "Вулвз" спасла перекладина. Дэнни сыграл на добивании, но Са парировал. Мяч отскочил к Саиссу, но тот вместо выноса из собственной штрафной запустил "свечу". Гринвуд подхватил мяч и отдал его Родриго, испанец исполнил удар-прострел с острого угла, а Коуди подрезал сферу в собственные ворота. 2:2! Забавно, что всё это время перед штрафной хозяев лежал футболист Лидса.

После этого команды не перестали чудить, поэтому Кевин Френд снова компенсировал 8 минут. На первой же из них Лидс шокировал ""Молинью" третьим голом – после подачи со стандарта "вулвз" проиграли все подборы, а Айлинг выстрелил метров с 6-ти между ног Са. 2:3! Хозяева, однако, быстро могли отыграться благодаря мощным ударам Хвана и Тринкау под перекладину. Классон парировал.

В конце концов финальный свисток поставил точку в этом театре абсурда. Лидс удержал победный результат и набрал 29 очков, оставшись на 16-й позиции. Вулверхэмптон с 49 зачётными баллами держится на 8-й строчке.

Эвертон выстрадал победу над Ньюкаслом – Миколенко убегает от вылета из АПЛ, фанат приковал себя к воротам