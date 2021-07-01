Манчестер Сіті отримає солідну компенсацію за трансфер Санчо в Юнайтед
1 липня 22:12 - Читать на русском
Керівництво Ман Сіті перестрахувалось на випадок, якщо Джейдон Санчо вистрілить – і не прогадало.
Манчестер Сіті на переході Джейдона Санчо з Борусії Д в МЮ заробить близько 15 млн євро, повідомляє The Sun.
Манчестер Юнайтед офіційно підтвердив трансфер Санчо
У 2017-му "містяни" прописали свій відсоток від подальшого продажу молодого англійця, коли відпускали Джейдона до табору "джмелів". За інформацією ЗМІ, Манчестер Юнайтед заплатив за вінгера 85 млн євро.
Нагадаємо, що у сезоні 2020/21 Санчо провів 38 матчів, відзначився 16 голами та 20 асистами.
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