Керівництво Ман Сіті перестрахувалось на випадок, якщо Джейдон Санчо вистрілить – і не прогадало.

Манчестер Сіті на переході Джейдона Санчо з Борусії Д в МЮ заробить близько 15 млн євро, повідомляє The Sun.

Манчестер Юнайтед офіційно підтвердив трансфер Санчо

У 2017-му "містяни" прописали свій відсоток від подальшого продажу молодого англійця, коли відпускали Джейдона до табору "джмелів". За інформацією ЗМІ, Манчестер Юнайтед заплатив за вінгера 85 млн євро.

Нагадаємо, що у сезоні 2020/21 Санчо провів 38 матчів, відзначився 16 голами та 20 асистами.

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