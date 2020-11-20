Нідерландець має шанс надовго залишитися на Елланд Роуд, повідомляє офіційний сайт клубу.

Гвардіола офіційно підписав новий контракт з Манчестер Сіті

Стрьойк уклав із "павичами" нову угоду. Тепер його контракт із Лідсом чинний до літа 2024 року. Центрбек розпочав сезон у статусі резервіста, проте поступово стає основним у команді вимогливого Марсело Б'єлси.

У нинішньому сезоні Паскаль Стрьойк провів 5 матчів у всіх турнірах. До Лідса він виховувався в академіях Аякса та Ден Гаага.