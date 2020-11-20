Нидерландец имеет шанс надолго остаться на Элланд Роуд, сообщает официальный сайт клуба.

Гвардиола официально подписал новый контракт с Манчестер Сити

Стрёйк заключил с "павлинами" новое соглашение. Теперь его контракт с Лидсом действует до лета 2024 года. Центрбек начал сезон в статусе резервиста, однако постепенно становится основным в команде требовательного Марсело Бьелсы.

В нынешнем сезоне Паскаль Стрёйк провел 5 матчей во всех турнирах. До перехода в Лидс он воспитывался в академиях Аякса и Ден Хаага.