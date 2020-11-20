Лидс продлил контракт с талантливым защитником
17:18 - Читати українською
Английский Лидс переподписал соглашение с молодым центрбеком Паскалем Стрёйком.
Нидерландец имеет шанс надолго остаться на Элланд Роуд, сообщает официальный сайт клуба.
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Стрёйк заключил с "павлинами" новое соглашение. Теперь его контракт с Лидсом действует до лета 2024 года. Центрбек начал сезон в статусе резервиста, однако постепенно становится основным в команде требовательного Марсело Бьелсы.
В нынешнем сезоне Паскаль Стрёйк провел 5 матчей во всех турнирах. До перехода в Лидс он воспитывался в академиях Аякса и Ден Хаага.
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