У матчі середняків АПЛ господарі зробили заявку на підсумковий успіх вже на старті зустрічі. На 3-й хвилині активний пресинг йоркширців призвів до втрати м'яча "орлами" на власній половині, Кліх швидко відкинув на Далласа, а той віддав пас на Харрісона, Джек пішов убік від двох оборонців і потужно пробив під перекладину з лінії штрафного – 1:0!

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Забитий м'яч розподілив ролі команд на решту ігрового часу. Лідс продовжив вести гру, активно комбінувати та створювати проблеми редутам Пелас. Натомість гості небезпеку біля воріт "павичів" створювали лише зрідка. Зокрема, до перерви вони спромоглися лише на один удар у площину воріт. Та й цей постріл Аю став легкою здобиччю Мельє.

Початок другої половини нагадав сценарій першого тайму. Активність Лідса змусила нервувати оборону лондонців і, зрештою, призвела до другого гола. На 52-й хвилині "павичі" перехопили м'яч у центрі поля і транзитом через Кліха доставили його до Рафіньї, який пробив із меж штрафного – сейв Гуайти лише відтермінував розпач фанатів Пелас, бо Патрік Бемфорд миттєво опинився на добиванні й закотив у порожні ворота.

Рой Ходжсон змушений був піти у ва-банк і випустив Батшуаї та Бентеке. Проте, особливої гостроти ці заміни "орлам" не додали. Більше того, ближчими до забитого м'яча були господарі. Кілька нагод змарнував Бемфорд, а автор першого гола Харрісон на 84-й поцілив у поперечину з середньої дистанції. Та забити більше команди так і не змогли.

Ця перемога дозволила Лідсу обійти Арсенал і піднятися на 10-те місце в АПЛ, маючи 32 очки в активі. Крістал Пелас залишився 13-м, випереджаючи зону вильоту на солідні 14 пунктів.

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