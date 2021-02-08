В матче середняков АПЛ хозяева сделали заявку на итоговый успех уже на старте встречи. На 3-й минуте активный прессинг йоркширцев привел к потере мяча "орлами" на своей половине, Клих быстро отбросил на Далласа, а тот отдал пас на Харрисона, Джек ушел в сторону от двух защитников и мощно пробил под перекладину с линии штрафной – 1:0!

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Забитый мяч распределил роли команд на остаток игрового времени. Лидс продолжил вести игру, активно комбинировать и создавать проблемы редутам Пэлас. В свою очередь гости опасность у ворот "павлинов" создавали лишь изредка. В частности, до перерыва их хватило лишь на один удар в створ ворот. Но и этот выстрел Айю стал легкой добычей Мелье.

Начало второй половины напомнило сценарий первого тайма. Активность Лидса заставила нервничать оборону лондонцев и, наконец, привела ко второму голу. На 52-й минуте "павлины" перехватили мяч в центре поля и транзитом через Клиха доставили его Рафинье, который пробил из пределов штрафной – сэйв Гуайты только отсрочил отчаяние фанатов Пэлас, поскольку Патрик Бэмфорд мгновенно оказался на добивании и закатил в пустые ворота .

Рой Ходжсон вынужден был пойти ва-банк и выпустил Батшуаи и Бентеке. Однако, особой остроты эти замены "орлам" не добавили. Более того, ближе к забитому мячу были хозяева. Несколько возможностей упустил Бэмфорд, а автор первого гола Харрисон на 84-й попал в перекладину со средней дистанции. Однако забить больше команды так и не смогли.

Эта победа позволила Лидсу обойти Арсенал и подняться на 10-е место в АПЛ, имея 32 очка в активе. Кристал Пэлас остался 13-м, опережая зону вылета на солидные 14 пунктов.

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