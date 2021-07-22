"Павичі" на своєму офіційному сайті повідомили про підписання контракту з вихованцем Челсі.

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Зазначається, що Бейт перебрався у Лідс на повноцінній основі, підписавши контракт на 3 сезони. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 1,5 мільйона фунтів.

Додамо, що юний англієць провів у системі Челсі 10 років. Був капітаном юнацької команди. Минулий сезон провів у АПЛ2, де виступав за Челсі U-23.

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