Лідс оголосив про трансфер хавбека Челсі
12:38 - Читать на русском
Півзахисник лондонського клубу Льюїс Бейт продовжить кар'єру в Лідсі.
"Павичі" на своєму офіційному сайті повідомили про підписання контракту з вихованцем Челсі.
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Зазначається, що Бейт перебрався у Лідс на повноцінній основі, підписавши контракт на 3 сезони. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 1,5 мільйона фунтів.
Додамо, що юний англієць провів у системі Челсі 10 років. Був капітаном юнацької команди. Минулий сезон провів у АПЛ2, де виступав за Челсі U-23.
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