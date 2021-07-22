Українця вже давно пов'язують із переходом у Бенфіку. Однак для трансферу Яремчука необхідне виконання бодай однієї з двох важливих умов, стверджує Record.

Яремчук та Безус пропустять старт євросезону

Культове португальське видання 22 липня присвятило першу шпальту українському нападнику. "Яремчук на роздоріжжі", – йдеться у заголовку. Зазначається, що "орли" вже контактували з Гентом, який хоче отримати щонайменше 15 мільйонів євро за свого лідера.

Для Бенфіки це доволі значна сума, але вона готова її витратити. Португальський гранд планує активізувати переговори у разі успішного подолання кваліфікації ЛЧ та можливої втрати швейцарського нападника Харіса Сеферовіча.

До слова, останній став справжнім героєм Євро-2020. Саме його дубль у ворота збірної Франції допоміг вибити чинних чемпіонів світу вже в 1/8 фіналу. На клубному рівні Сеферовіч у минулому сезоні провів 48 матчів, у яких забив 26 голів та віддав 6 асистів. Найближчим часом Харіс може перебратися у Вулверхемптон.

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