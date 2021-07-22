"Павлины" на своем официальном сайте сообщили о подписании контракта с воспитанником Челси.

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Отмечается, что Бейт перебрался в Лидс на полноценной основе, подписав контракт на 3 сезона. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 1,5 миллиона фунтов.

Добавим, что юный англичанин провел в системе Челси 10 лет. Был капитаном юношеской команды. Прошлый сезон провел в АПЛ2, где выступал за Челси U-23.

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