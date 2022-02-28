"Павичі" лише день перебували без головного тренера після звільнення з посади Марсело Б'єлси.

Джессі Марш став наставником Лідса, інформує прес-служба англійського клубу. Контракт з "павичами" 48-річний фахівець підписав до літа 2025-го.

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Дебютує Марш на посаді головного тренера у суботу, 5 березня, проти Лестера. Одним із завдань Джессі буде збереження прописки Лідса в еліті. Зараз команда йде 16-ю, а останні 4 матчі програла із загальним рахунком 2:17.

До цього американець працював наставником в Монреалі, Нью-Йорк Ред Буллз, Зальцбурзі та РБ Лейпциг. "Биків" він очолював з липня по грудень 2021-го, але був звільнений за провальні результати.

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