Головний тренер Реала Карло Анчелотті ризикує залишитись без роботи вже найближчим часом.

Керівництво Реала готове розірвати контракт з Карло Анчелотті у випадку вильоту з Ліги чемпіонів, повідомляє Independent.

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Замінити італійського фахівця може наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно, кандидатуру якого підтримує президент королівського клубу Флорентіно Перес. Чинний контракт Анчелотті з "вершковими" розрахований до літа 2024-го.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ Реал на виїзді поступився ПСЖ (0:1), матч-відповідь запланований на 9 березня.

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