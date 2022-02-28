"Павлины" только день находились без главного тренера после уволнения с должности Марсело Бьелсы.

Джесси Марш стал наставником Лидса, передает пресс-служба английского клуба . Контракт с "павлинами" 48-летний специалист подписал до лета 2025-го.

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Дебютирует Марш в должности главного тренера в субботу, 5 марта, против Лестера. Одной из задач Джесси будет сохранение прописки Лидса в элите. Сейчас команда идет 16-й, а последние 4 матча проиграла с общим счетом 2:17.

До этого американец работал наставником в Монреале, Нью-Йорк Ред Буллз, Зальцбурге и РБ Лейпциг. "Быков" он возглавлял с июля по декабрь 2021-го, но был уволен за провальные результаты.

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