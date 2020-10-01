"Вчора-позавчора він знову травмувався. Він щойно відновився, а тут знову зазнав травми й вилетів на 2-3 тижні.

Манчестер Сіті обрав двох кандидатів на заміну Зінченку

Чи залишиться він у клубі? Так", – наводить слова іспанця Manchester Evening News.

Раніше з'явилася інформація, що Зінченко має кілька пропозицій для трансферу, а Манчестер Сіті готовий продати українця. Зокрема, він нібито приваблює Барселону та може стати частиною складної угоди з трьома гравцями.

До слова. в нинішньому сезоні Олександр Зінченко не зіграв за "містян" жодної хвилини.

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