Гвардіола оголосив вердикт щодо трансферу Зінченка
Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував чутки щодо потенційного відходу з Етіхада півзахисника Олександра Зінченка.
"Вчора-позавчора він знову травмувався. Він щойно відновився, а тут знову зазнав травми й вилетів на 2-3 тижні.
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Чи залишиться він у клубі? Так", – наводить слова іспанця Manchester Evening News.
Раніше з'явилася інформація, що Зінченко має кілька пропозицій для трансферу, а Манчестер Сіті готовий продати українця. Зокрема, він нібито приваблює Барселону та може стати частиною складної угоди з трьома гравцями.
До слова. в нинішньому сезоні Олександр Зінченко не зіграв за "містян" жодної хвилини.
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