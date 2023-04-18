У матчі 31 туру АПЛ Ліверпуль на виїзді розбив Лідс із рахунком 6:1. Дивіться голи та огляд зустрічі на Футбол 24.

Перед матчем статистичний портал Opta прогнозував Ліверпулю 3,8% шансів на потрапляння в топ-4 за підсумками цього сезону. Після фінального свистка шанси "червоних" зросли до 9,6%. Що сталося? Команда Юргена Клоппа забила супернику шість м'ячів.

Ліверпуль знищив Лідс, забивши шість голів – Салах і Жота оформили по дублю, у Трента два асисти

Мохамед Салах і Діогу Жота відзначилися дублями, а Коді Гакпо і Дарвін Нуньєс записали у свій актив по голу. Єдиний гол престижу в складі господарів забив Луїс Сіністерра.

"Червоні" не перемагали відтоді, як на початку березня розбили Манчестер Юнайтед із рахунком 7:0. Уболівальники Ліверпуля сподіваються, що наступної перемоги після чергового розгрому довго чекати не доведеться.