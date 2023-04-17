Ліверпуль видав фантастичний поєдинок проти Арсенала у попередньому турі, але перемогти все одно не вдалося. Таким чином, безвиграшна серія мерсисайдців у АПЛ досягла чотирьох турів – і відстала від зони єврокубків на п'ять очок. Аби скоротити цей розрив, треба було перемагати Лідс на Елланд Роуд.

Завдання виглядало простим. "Павичі" йдуть у двох очках від зони вильоту, пропустивши 11 голів за останні три тури. Навіть Крістал Пелас тиждень тому влаштував їм різанину (5:1), тож Ліверпуль мав виносити йоркширців не менш впевнено. І це сталося.

Гості відкрили рахунок в середині першого тайму. На 35-й хвилині Александер-Арнольд скористався обрізкою Фірпо й скинув м'яч Салаху, а той запустив йому передачу під ривок правим флангом. Трент прострілив у карний майданчик на Гакпо – 0:1! Це був перший удар Ліверпуля в площину.

Ще за чотири хвилини мерсисайдці подвоїли свою перевагу. Жота розігнав контратаку, протягнувши м'яч через центр та віддавши пас вліво на Салаха, а той увійшов у штрафний та пробив під ближню стійку. 0:2! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Всього за півтори хвилини по перерві Лідс відродив інтригу зусиллям Сіністерри. Луїс обікрав Конате й прорвався до штрафного, після чого перекинув Аліссона – 1:2! Втім, щастя "павичів" тривало недовго.

Вже на 52-й хвилині Тренд вдало кинув м'яч на Джонса, а той протягнув м'яч і розрізним пасом вивів Жоту на рандеву з Мельє. 1:3.

Лідс на 58-й хвилині знову міг повернутись у гру внаслідок пострілу Ааронсена з відскоку. Гостей врятувала поперечина, а ще за дві хвилини у їхні ворота влетів четвертий м'яч. Тепер спрацював стандарт – ван Дейк скинув подачу від Трента на Салаха, а той з метру замкнув.

Втім, рахунок не змінився, адже плече Вірджіла опинилося поза грою.

Це аж ніяк не допомогло Лідсу. Підопічні Хаві Грасії залишались безпорадними, а Ліверпуль продовжував розривати їхню оборону. Всього за чотири хвилини після незарахованого гола Салах забив легально.

Все як по книжці з гегенпресингу: Жота відібрав м'яч біля власного штрафного, Фабінью розігнав контратаку, в завершенні якої обігралися Жота, Робертсон і Гакпо. Останній викотив м'яч на Салаха, а той хитнув захисника й поклав сферу в дальній кут. 1:4!

На 75-й же хвилині Жота відкрився на лінії чужого карного майданчика, отримав пас від Хендерсона й більярдним ударом поцілив у праву дев'ятку – 1:5!

Добити йоркширців хвилині вдалося Нуньєсу. Той замінив Салаха на 81-й хвилині, а на 90-й уникнув офсайд й отримав м'яке закидання від Александера-Арнольда. Дарвін вийшов сам на сам з Мельє й вистрілив у лівий нижній кут – 1:6! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Крім розгрому, Ліверпуль святкує повернення Луїса Діаса після травми хрестів. Колумбієць вийшов на поле вперше за шість місяців. Діогу Жота, своєю чергою, забив за мерсисайдців вперше з 10 квітня 2022 року.

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