Лідс – Ліверпуль – 1:1 – відео голів та огляд матчу
00:35 - Читать на русском
Лідс приймав Ліверпуль в рамках 32-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Садьйо Мане 31’
31’ Садьйо Мане
Ліверпуль відкрив рахунок після зразкової контратаки, де Мане залишалось лише переправити м'яч у порожні ворота.
Лідс на останніх хвилинах врятував нічию з Ліверпулем
Після перерви господарі перехопили ініціативу, і їм вдалось вирвати нічию незадовго до фінального свистка. Подачу з кутового головою замкнув вихованець Реала Дієго Льоренте.
Після 32-х турів АПЛ Ліверпуль розташувався на 6-й сходинці, Лідс – 10-й.
Маліновський опустив Юве, перший трофей Кумана з Барсою, гуру Тухель і переполох у Баварії – огляд вікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter