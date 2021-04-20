Лідс приймав Ліверпуль в рамках 32-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Ліверпуль відкрив рахунок після зразкової контратаки, де Мане залишалось лише переправити м'яч у порожні ворота.

Лідс на останніх хвилинах врятував нічию з Ліверпулем

Після перерви господарі перехопили ініціативу, і їм вдалось вирвати нічию незадовго до фінального свистка. Подачу з кутового головою замкнув вихованець Реала Дієго Льоренте.

Після 32-х турів АПЛ Ліверпуль розташувався на 6-й сходинці, Лідс – 10-й.

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