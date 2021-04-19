Перед поєдинком з Ліверпулем на стадіоні Елланд Роуд пройшла акція проти Суперліги, в яку з радістю вступили мерсисайдці. На трибунах вивісили банер зі словами "Заслужіть на полі. Футбол для вболівальників", а гравці Лідса вийшли на розминку в футболках з тим же слоганом. Її ж тримав у руках директор клубу по футболу – Віктор Орта. У небі, тим часом, пролетів літак з розтяжкою "Скажи "ні" Суперлізі".

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Початок зустрічі виявився не таким яскравим, як перформанс йоркширців. У перші півгодини команди провели всього по одному гольовому моменту: Алькантара на 5-й хвилині вистрілив з дистанції під поперечину (Мельє парирував), а Бемфорд на 24-й відповів виходом віч-на-віч – Аліссон врятував мерсисайдців. На 36-й же гості несподівано вийшли вперед: Жота виконав прекрасну діагональ на Трента, а той, скориставшись невдалим виходом Мельє аж на кут штрафного, покотив пас під удар Мане у порожні ворота – 0:1!

До перерви рахунок не змінився. На старті ж другого тайму Лідс захопив контроль над м'ячем, тримаючи його 69% ігрового часу – втім, за цей період господарі створили всього один момент після кутового, коли Кошта пробив вище воріт метрів з восьми. Це сталося аж на 60-й хвилині, а до того Ліверпуль міг забивати двічі: на 47-й Фірміно класно стріляв у ближній кут (Мельє виручив йоркширців), а на 49-й Жота пробив головою – трохи неточно! Крім того, у "червоних" було кілька небезпечних вривань у штрафний без фінального удару.

В середині тайму підопічні Юргена Клоппа зупинилися, нічого не створюючи біля чужих воріт. Лідс же ліз уперед, змарнувавши дві гольові нагоди: на 75-й хвилині Бемфорд зачепився за лонгбол і перекинув Аліссона, влучивши у поперечину, а на 77-й Робертс вийшов сам на сам з голкіпером – Тайлер від несподіванки пробив прямо в нього. Покарання за марнотратство могло прилетіти вже через три хвилини внаслідок подачі в штрафний Лідса й помилки Мельє на виході. Жота головою спрямував м'яч у порожні ворота, однак воротар встиг перекинути його над каркасом.

Ліверпуль мав шанс добити господарів в ендшпілі зустрічі, коли свіжий Салах отримав передачу на лівий край карного майданчика. Мохамед пробив у дальній кут, але сфера розминулася зі стійкою. Лідс же за свою активність отримав приємну винагороду, шокувавши "червоних" з кутового на 88-й хвилині – Харіссон виконав подачу, а Льоренте замкнув її точним ударом головою. 1:1! Йоркширці зрівняли рахунок, а мерсисайдці так і не змогли врятувати перемогу. Нічия на Елланд Роуд!

Таким чином, Лідс набрав 46 очок, тримаючись на десятій позиції у турнірній таблиці АПЛ. Ліверпуль же перервав 3-матчеву переможну серію, з 53 заліковими балами в активі залишившись на шостій сходинці – до зони ЛЧ "червоним" не вистачає трьох пунктів.

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