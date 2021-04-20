Лидс – Ливерпуль – 1:1 – видео голов и обзор матча
00:35 - Читати українською
Лидс принимал Ливерпуль в рамках 32-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Садио Мане 31’
31’ Садио Мане
Ливерпуль открыл счет после образцовой контратаки, где Мане оставалось только переправить мяч в пустые ворота.
Лидс на последних минутах спас ничью с Ливерпулем
После перерыва хозяева перехватили инициативу, и им удалось вырвать ничью незадолго до финального свистка. Подачу с углового головой замкнул воспитанник Реала Диего Льоренте.
После 32-х туров АПЛ Ливерпуль расположился на 6-й строчке, Лидс – 10-й.
Маліновський опустив Юве, перший трофей Кумана з Барсою, гуру Тухель і переполох у Баварії – огляд вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter