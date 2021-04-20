Лидс принимал Ливерпуль в рамках 32-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Ливерпуль открыл счет после образцовой контратаки, где Мане оставалось только переправить мяч в пустые ворота.

Лидс на последних минутах спас ничью с Ливерпулем

После перерыва хозяева перехватили инициативу, и им удалось вырвать ничью незадолго до финального свистка. Подачу с углового головой замкнул воспитанник Реала Диего Льоренте.

После 32-х туров АПЛ Ливерпуль расположился на 6-й строчке, Лидс – 10-й.

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