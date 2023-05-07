Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив, що нападник збірної Нігеру Даніель Соса став частиною команди.

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Форвард виступатиме під 9-м номером, але про деталі переходу клуб не розголошує. За інформацією Transfermarkt, Соса приєднався до Кривбаса на правах вільного агента.

Зауважимо, Даніель розпочав займатись футболом у Гані, потім були виступи в Ізраїлі, Нігерії, Гвінеї та Кенії. Останні півтора року Соса провів у білоруській Іслочі (45 матчів, 17 голів та 8 асистів). У складі збірної Нігеру забив 4 м'ячі та віддав 4 асисти у 8 офіційних матчах.

Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро. Раніше повідомляли про затримку з отриманням візи для в'їзду Соси в Україну.

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