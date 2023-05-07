Кривбас офіційно оголосив про трансфер результативного бомбардира збірної Нігеру
Нападник Даніель Соса нарешті став гравцем Кривбаса.
Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив, що нападник збірної Нігеру Даніель Соса став частиною команди.
Новачок Кривбаса відзначився неймовірним голом на КАН – відео шедевра
Форвард виступатиме під 9-м номером, але про деталі переходу клуб не розголошує. За інформацією Transfermarkt, Соса приєднався до Кривбаса на правах вільного агента.
Зауважимо, Даніель розпочав займатись футболом у Гані, потім були виступи в Ізраїлі, Нігерії, Гвінеї та Кенії. Останні півтора року Соса провів у білоруській Іслочі (45 матчів, 17 голів та 8 асистів). У складі збірної Нігеру забив 4 м'ячі та віддав 4 асисти у 8 офіційних матчах.
Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро. Раніше повідомляли про затримку з отриманням візи для в'їзду Соси в Україну.
Кривбас у більшості розписав нудну нічию з Інгульцем – стійка, поперечина і "пекельні борошна" УПЛ