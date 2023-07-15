Луганський клуб планує і далі проводити свої домашні матчі в УПЛ у Києві. Проте, як повідомляє Sportarena, Зоря розглядає стадіон Лівого берега як домашній на сезон 2023/24.

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Щоправда, невідомо, чи планують луганці грати на цій арені весь сезон чи лише проводитиме на ній поєдинки першого кола. Цікаво, що на цьому стадіоні проводитиме свої матчі і Лівий берег, який гратиме у групі Б Першої ліги.

Нагадаємо, в минулому сезоні Зоря приймала своїх суперників на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

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